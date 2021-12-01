Почтальон времен Российской империи работает в Красноярском крае

Летняя форма одежды Василия Полякова бережно убрана в шкаф до теплых дней. На смену ей пришли теплая куртка и ушанка. Но и в таком виде прохожие, глядя на мужчину, сразу видят: вот идет почтальон. И дело даже не в тяжелой сумке с корреспонденцией. И фуражка, и ушанка украшены собственноручно изготовленными Василием лентой и эмблемой, которые повторяют знаки отличия работника почты Российской империи начала ХХ века.

Какие трудности и радости поджидают почтальона на его работе? Об этом сотрудник почтового отделения № 56 Красноярска Василий Поляков рассказал корреспонденту "РГ".

От Ивана Грозного до наших дней

- Вообще-то почтальоны сейчас ходят в штатском, но я считаю - все должно быть солидно, ведь работа у нас серьезная, - говорит 32-летний Василий. - Правда, первое время за кого только не принимали! Чаще всего - за полицейского. Сейчас уже привыкли, видят: почта идет!

Впрочем, еще несколько лет назад молодой мужчина даже не подозревал, что его судьба сделает такой крутой поворот. Во второй половине 2000-х он окончил факультет иностранных языков тогдашнего Красноярского педагогического университета. Учился на кафедре немецкого, но способности к лингвистике позволили ему овладеть и другими языками: английским, французским, испанским, итальянским и польским. Ну а про братские украинский и белорусский даже говорить не стоит.

После учебы Василий одно время работал переводчиком, но, как признается, заказов становилось все меньше. В какой-то момент ему на глаза попалось объявление, что отделению почты требуется сотрудник. Пришел на собеседование - и получил должность.

…Его рабочий стол украшают девять фигурок почтальонов разных эпох. Коллекция собрана полностью - от гонца времен Ивана Грозного до сотрудника наших дней. Между ними расположились и почтовый ямщик, и работник 1930-х годов, и послевоенная разносчица телеграмм. Вообще к истории у Василия трепетное отношение. Он любит читать исторические фолианты ("После тяжелой недели нет ничего лучше, как прилечь с книгой на диван!"), интересуется политическими новостями. На вопрос, сколько лет он уже разносит почту, отвечает, что поступил на работу "аккурат на третью годовщину принятия Крымского референдума". Иными словами, в марте 2017-го. Так что в начале следующей весны будет отмечать первый скромный юбилей - пять лет на службе.

Коллекция фигурок на столе Полякова охватывает всю историю российской почты — от Ивана Грозного до наших дней. Фото: Вячеслав Щеглов

Судари и сударыни

Рабочий день почтальона-лингвиста начинается в 10 утра. Первым делом Василий принимает в обработку свежую почту - а ее порой бывает ой как много.

- Подготавливаю корреспонденцию, ставлю на нее календарный штемпель, раскладываю газеты и письма соответственно моему маршруту. Это занимает около двух часов. Потом выдвигаюсь на собственно сам маршрут, - поясняет он.

Участок мужчине достался очень непростой. Это задворки красноярского микрорайона Покровский (он же - Покровка), 600 домов, преимущественно частный сектор. Разбитые дороги, улицы ведут то вверх, то вниз, и человеку даже в прекрасной физической форме здесь будет несладко. С тяжелой сумкой за день порой приходится наматывать десять и больше километров.

- Поначалу очень тяжело было. Во-первых, физически. Во-вторых, многого из специфики работы я еще не знал. Да и ориентировался в этом районе плохо. Помню, как-то раз перепутал улицу Водянникова с поселком Водников на другом берегу Енисея, представляете? Сейчас, конечно, физическую форму подтянул, окреп. У меня дача расположена так, что надо долго идти в гору, но теперь добираюсь даже не запыхавшись. Да и на самом участке ориентируюсь как дома, - говорит Василий.

Встречая своих клиентов, почтальон здоровается, по-армейски четко прикладывая ладонь к головному убору. К мужчинам обращается "сударь", к женщинам - "сударыня". От такого обхождения жители Покровки просто млеют, особенно пенсионеры. Останавливают, расспрашивают, как жизнь, сами спешат поделиться новостями. Но долго общаться у Василия времени обычно не бывает - работа.

- Не могу иначе, ведь люди ждут. И газет, и писем. Кстати, это заблуждение, что в век интернет-технологий бумажные письма себя изжили. Обычные конверты от друзей и родственников получают не только пенсионеры, но и молодежь, сколько раз видел. И сами пишут. Да и как обычный е-мейл может передать почерк, настроение того, кто шлет тебе весточку? - убежден почтальон.

К слову, еще одно увлечение Василия - переделка афоризмов на "почтовый" лад. Даже диктофон с собой носит, чтобы быстро записать, если что-то на ум придет. Среди перлов такие, как "Я вам покажу, где письма зимуют", "Работа не собака, в Покровку не убежит", "В трех письмах заблудился"…

- Там, где пехота не пройдет и бронепоезд не промчится, Василий почту разнесет, и ничего с ним не случится! - мурлыкает под нос необыкновенный почтальон, продолжая свой ежедневный нелегкий обход.

Прямая речь

Александра Таран, начальник почтового отделения 660056 Красноярска:

- Василий быстро влился в наш дружный коллектив. Его знание иностранных языков помогает нам в работе: клиенты часто приносят мелкие пакеты и посылки для отправки за границу, а наш почтальон-полиглот помогает заполнять адресные строки. Люди благодарят его за внимание, ответственность и доброжелательность. Почтальонам приходится работать с разными людьми, угодить каждому очень непросто. Но у Василия это получается. Он находит с людьми общий язык в прямом и переносном смысле.

Между тем

Минувшим летом Общероссийский народный фронт и Почта России организовали Конкурс добрых историй, в котором стали победителями 10 почтальонов из разных уголков России.

Одним из них оказался и Василий Поляков, он выиграл в номинации "История о необыкновенном почтальоне".

Как говорят в ОНФ, о тех, кто доставляет корреспонденцию, пенсию, а часто даже продукты и необходимые медикаменты, рассказали обычные граждане. Они снимали видео, писали короткие заметки, обращались к общественникам и делали публикации в социальных сетях с хештегом #КонкурсДобрыхИсторий. В результате получились по-настоящему добрые истории людей о своих друзьях, помощниках и добродетелях - о почтальонах.

- Тысячи людей по всей стране, доставляя посылки и письма, выполняют очень важную функцию социальной поддержки людей. Особенно остро это им нужно в период пандемии. Наши бабушки и дедушки ждут своих почтальонов с пенсией, лекарствами и свежими новостями. Порой почтальон - единственный человек, который спрашивает, как у них дела, и помогает в бытовых вопросах. Нам известен случай, когда работник почты своим неравнодушием спас пенсионерку и вовремя вызвал медицинскую помощь. Всего мы собрали около ста удивительных историй о почтальонах, которыми гордятся наши граждане. Каждая история уникальна, каждая - самая лучшая, потому что это история о неравнодушном человеке, который делает для ближнего больше, чем это прописано в ведомственных инструкциях. Именно благодаря таким людям наша страна преодолевает самые трудные периоды в своей истории, - подчеркнул заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

Ну а Василию Полякову на память о конкурсе ОНФ презентовал полезные подарки: универсальный внешний аккумулятор для поддержания заряда батареи телефона и удобный термос, который подходит для еды и напитков, чтобы даже в самой долгой дороге можно было отдохнуть и согреться.

Кстати

В среднем в месяц Василий Поляков доставляет 680 простых и 970 заказных писем, 85 извещений, а также более 400 печатных изданий по подписке.