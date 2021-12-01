Режим повышенной готовности в Омской области продлен до конца 2021 года

Введенные в начале ноября, они показали свою эффективность. По заболеваемости коронавирусной инфекцией регион вышел на плато. Число госпитализаций снизилось на треть - с 300 до 200 случаев.
Вместе с тем ситуация с заболеваемостью коронавирусом все еще довольно сложная. Поэтому действующие санитарные ограничения остаются в силе, - таково решение регионального оперативного штаба под председательством губернатора Александра Буркова.
Действие QR-кодов в ТЦ, в учреждениях культуры, спорта, досуга оперштаб продлил до 31 декабря.
А с 1 декабря пропуск государственных служащих на рабочие места также будет осуществляться только при наличии QR-кода, либо справок о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного ПЦР-теста.
На общественном транспорте QR-коды решено не вводить.
Из-за роста острых респираторных заболеваний с 1 декабря на две недели закроют детские игровые комнаты в ТЦ.