Режим повышенной готовности в Омской области продлен до конца 2021 года

По темпам вакцинации от коронавирусной инфекции Омская область, где привито уже почти 60 процентов населения, лидирует среди регионов Сибири. Тем не менее, ограничения остаются в силе.

Введенные в начале ноября, они показали свою эффективность. По заболеваемости коронавирусной инфекцией регион вышел на плато. Число госпитализаций снизилось на треть - с 300 до 200 случаев.

Вместе с тем ситуация с заболеваемостью коронавирусом все еще довольно сложная. Поэтому действующие санитарные ограничения остаются в силе, - таково решение регионального оперативного штаба под председательством губернатора Александра Буркова.

Действие QR-кодов в ТЦ, в учреждениях культуры, спорта, досуга оперштаб продлил до 31 декабря.

А с 1 декабря пропуск государственных служащих на рабочие места также будет осуществляться только при наличии QR-кода, либо справок о вакцинации, перенесенной коронавирусной инфекции или отрицательного ПЦР-теста.

На общественном транспорте QR-коды решено не вводить.

Из-за роста острых респираторных заболеваний с 1 декабря на две недели закроют детские игровые комнаты в ТЦ.