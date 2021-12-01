В Алтайском крае открылся детский музей космонавтики

В селе Полковниково Косихинского района открылся Детский музей космонавтики, созданный на базе Алтайского государственного мемориального музея Германа Титова. Это событие стало заключительным этапом празднования 60-летия со дня легендарного космического полета уроженца Алтайского края.

В Полковниково приехали дочь космонавта Татьяна Титова, ветераны космических войск и их нынешние преемники (в крае дислоцируется несколько частей ВКС), а также генеральный директор НПК "Системы прецизионного приборостроения" Юрий Рой.

- В какой-то момент мы решили, что нам надо расширяться - для детей надо проводить больше занятий, уроков, мастер-классов про космонавтику и астрономию. Телескоп хотим поставить, - сообщила завотделом экскурсионно-просветительского отдела музея имени Г. С. Титова Наталья Борискова,

Дети с удовольствием прошли "космическую подготовку" в ступе Бабы-яги и на ковре-самолете, почувствовали себя настоящими воздухоплавателями в корзине воздушного шара, а в заключение экскурсии взрослые помогли детям "сконструировать ракету и запустить ее в космос".

- У меня самые прекрасные впечатления от увиденного, - рассказала Татьяна Титова. - Коллектив музея очень активный, здесь постоянно открывают новые объекты. Все сделано по последнему слову технологий и дизайна. Для меня этот музей - живой организм, который постоянно развивается. Я бываю в Москве во многих музеях и скажу, что музей в Полковниково ни в чем им не уступает. Вчера обратила внимание, что местным мальчишкам и девчонкам здесь очень комфортно.