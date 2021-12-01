В Красноярском крае сформируют кластер креативных индустрий

В Красноярске состоялся первый окружной форум "Российская креативная неделя - Сибирь". Он прошел в формате трехдневного брейншторма, объединив 250 представителей креативного бизнеса и институтов развития из 18 регионов. Участники обсудили развитие креативного потенциала Сибири и других регионов страны. Онлайн-трансляции дискуссий собрали более 2,5 млн просмотров.

Итогом форума стали стратегические решения и предложения, направленные на совершенствование креативных индустрий региона. На форуме были внесены предложения по созданию в Красноярском крае Сибирского представительства Президентского фонда культурных инициатив, формированию регионального фонда поддержки кино и открытию в Красноярске первого в России Центра кастомизации и развития fashion-индустрии.

Прямая речь

Александр Усс, губернатор Красноярского края:

- Форум помог определиться и найти нашему региону свою специфику, понять, в каких из 14 креативных индустрий можем быть проактивными и уникальными. С этой целью мы начали сотрудничество с ключевыми институтами развития и организациями. На форуме мы подписали соглашение о сотрудничестве с Роскультцентром. Важно, что началась межотраслевая работа, мы создаем рабочую группу, в которую войдут представители Минкульта, Минэкономразвития и других ведомств. Ключевая задача на ближайшее время - разработка концепции развития креативных индустрий в Красноярском крае.

Цитата

Сергей Новиков, начальник управления президента РФ по общественным проектам:

- Пока мы, как государственная власть, еще думаем, как помогать креативным индустриям, эти огромные кластеры людей и проектов вносят большой вклад в ВВП страны, они уже есть, живут и развиваются. Задача государства - создать условия для развития творческих сообществ.

Фото: Пресс служба "Роскультцентра"

Директор ФГБУ "Роскультцентр", директор фестиваля-форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова выразила надежду на то, что импульс первой окружной "Российской креативной недели" в Сибири перейдет и в другие регионы, а мэры и губернаторы осознают, каков потенциал творческих людей и индустрий и как его можно взращивать.

На форуме подписано соглашение о сотрудничестве в рамках развития креативных индустрий директором Роскультцентра и фестиваля-форума "Российская креативная неделя" Мариной Абрамовой и губернатором Красноярского края Александром Уссом, а также соглашение о сотрудничестве по формированию и развитию кластера креативных индустрий Красноярского края "Квадрат". Креативный кластер создается по поручению губернатора региональным центром "Мой бизнес", дизайн-агентством "АртСтиль", ООО "ИТЕО", ООО "Ньютон-парк", ИП "Белоус" в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". У новой организации уже есть свое современное арт-пространство в центре краевой столицы.

Обсуждая развитие кино в регионе, эксперты и участники отметили, что у этой индустрии огромный потенциал. Заместитель губернатора Красноярского края Василий Нелюбин рассказал, что регион выделил средства на создание кинокомиссии. Планируется, что уже в 2022 году она проведет первый деловой форум для производителей кино, а в 2023-2024 годах в крае будет организована система рибейтов.

Представители fashion-индустрии остановились на вопросах инноваций и глобальных трендов, которые существенно меняют рынки, тенденции и подходы к управлению. Председатель правления группы компаний Fashion Hub Russia Валентина Ростовщикова обозначила проблемы, которые не позволяют развиваться отрасли моды в креативной индустрии. Одним из драйверов для решения проблемы эксперт назвала создание центров кастомизации при вузах, малых инновационных предприятиях, колледжах.

В секции "Издательское дело" состоялось шесть масштабных событий. Они позволили организаторам и программным директорам столичных и региональных проектов обсудить как классические, так и новые форматы книжных ярмарок и фестивалей, которые могут решить некнижные задачи и стимулировать рост и развитие территорий.

Пленарное заседание "Круглый стол, посвященный роли звука в развитии городов" объединил инициаторов музыкальных проектов, композиторов, продюсеров и кураторов. Они обсудили связи, которые должны быть проведены между сообществами, отвечающими за те или иные направления музыкальной индустрии.

Актуальные практики и подходы в работе с местным сообществом обсудили культуртрегеры на масштабной сессии "Биеннале всея Руси: зачем городам России глобальные арт-проекты".

Партнерские сессии коммуникационного агентства Monstars были направлены на переосмысление отношений с работой, рабочим временем и клиентами.

IT-направление в рамках "Российской креативной недели" в Сибири объединило разные вопросы. Эксперты поговорили о поддержке социальной повестки и соблюдении этических норм при все более оперативном внедрении новых цифровых сервисов и технологий, а также повышение инвестиционной привлекательности проектов социальной ответственности.

Практически в каждой креативной индустрии в процессе форума специалисты отмечали трудности с подготовкой кадров. Свой взгляд на обучение цифровым навыкам на тематических сессиях представил партнер - компания "Яндекс". Эксперты остановились на факторах, влияющих на цифровизацию образования, а также на навыках, необходимых современным школьникам и педагогам.

Справка "РГ"

Форум состоялся в рамках Международного года креативной экономики, объявленного ООН, и Года науки и технологий в России. Организаторы - ФГБУ "Роскультцентр" и правительство Красноярского края - рассматривают возможность сделать событие ежегодным.

На форуме состоялось более 60 мероприятий. Партнерами деловой программы выступили: компания "Яндекс", АО "Роскино", ресурсный центр Fashion Hub Russia, Ассоциация Брендинговых компаний России, завод электроакустических инструментов "Октава", Ассоциация коммуникационных агентств России, коммуникационных агентство Monstars, продюсерский компании "Культура потребления", агрегатор технологических проектов Venn и КГБУК "Енисей кино".