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01.12.2021 10:17
Рубрика: Власть

На Алтае инвестор планирует построить мусорный полигон рядом с жилой зоной

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 273(8624)
В Алтайском крае власти продолжают поиски площадки для строительства нового полигона ТБО в Барнауле, поскольку мощности действующего уже на исходе и в 2024 году он должен закрыться.

Летом в крае активно обсуждали проект строительства мусороперерабатывающего технопарка в Первомайском районе. Однако жители пяти поселков и города Новоалтайска выступили против его размещения вблизи жилых зон. Учитывая мнение населения, региональные власти пообещали, что на этом месте полигон и мусороперерабатывающий завод строить не будут. "Это решение окончательное", - заверил тогда заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Фото: Владислав Прокофьев/ ТАСС
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Но в ноябре в регионе вновь вернулись к рассмотрению этого проекта, причем на той же площадке. "Мы не понимаем, почему предприниматель решает, где строить такой опасный объект, как мусороперерабатывающий завод. Он купил землю, где захотел, и теперь нам говорят, что других подходящих площадок рядом с Барнаулом нет", - возмущаются жители поселков Березовка, Новый и Солнечный, которые от планируемого технопарка отделяет всего пять километров. Они опасаются, что это будет обычная свалка рядом с их домами.

По словам главы регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергея Войтюка, другие площадки есть, и это прежде всего уже действующие свалки.

- Заниматься подбором подходящих площадок должны не частные инвесторы, а государственные органы с привлечением ученых, экологов, экономистов. Жителям, живущим поблизости от таких объектов, необходимы гарантии, что это будет не просто свалка, а современный комплекс по переработке, который не создаст экологических проблем. Но в случае с частным инвестором таких гарантий никто не даст. Поэтому нужно, чтобы площадки готовили региональные власти, а потом приглашали инвесторов и контролировали их работу, - подчеркнул Сергей Войтюк.

Между тем

В 2022 году многие омичи получат возможность сортировать отходы. Шесть миллионов рублей выделяется на закупку 460 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

Производством контейнеров, по заказу регионального минприроды, займутся в исправительных колониях УФСИН по Омской области. Баки будут желтого цвета.

- У нас уже есть опыт выполнения такого рода работ. Производственный потенциал имеется. Цеха металлообработки действуют в нескольких исправительных учреждениях региона, - сообщил "РГ" начальник пресс-службы ведомства Сергей Кириллов.

Планируется, что жители будут выбрасывать в желтые баки пластик, бумагу, стекло и металл. Это поможет оптимизировать процесс вторичной переработки мусора, которым также могут заниматься заключенные, работающие в профильных цехах региональной УФСИН.

Подготовила Светлана Сибина, Омск

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Омская область

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