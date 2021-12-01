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01.12.2021 13:00
Рубрика: Экономика

Запланированные расходы бюджета Красноярского края впервые превысили 300 миллиардов рублей

Текст: Дмитрий Машуков
Губернатор Александр Усс в своем видеообращении к жителям Красноярского края сообщил о внесении существенных изменений в главный финансовый документ субъекта Федерации и рассказал, на что власти намерены израсходовать крупную дополнительную сумму, пополнившую краевую казну. Речь идет о более чем 18 млрд рублей.
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края Губернатор Красноярского края Александр Усс. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края
Губернатор Красноярского края Александр Усс. Фото: пресс-служба администрации Красноярского края

Столь значимая поправка в бюджет отражает, по словам Александра Усса, приоритеты, которые глава региона и кабинет министров выстраивали на протяжении ряда последних лет.

В краевой бюджет поступило 8,4 млрд рублей целевых средств из казны Российской Федерации. Эти деньги учтены в доходах регионального бюджета упомянутой поправкой, принятой на сессии Законодательного собрания. Поправка касается и расходов краевого бюджета - они возрастут на 18,4 млрд, главным образом, за счет собственных средств региона.

"Сумма поправки по-настоящему беспрецедентна - почти 18 с половиной млрд рублей. Это стало возможным благодаря позитивным финансовым показателям, которые обусловлены исполнением бюджета на высоком уровне," - пояснил губернатор.

Многие направления новых расходов, связанных с появлением дополнительных средств, представители исполнительной власти края уже обсудили с депутатами Законодательного собрания во время так называемого нулевого чтения бюджета. Получено принципиальное одобрение поправок.

На что будут направлены основные статьи предстоящих расходов?

"В крае возводится самый северный мост через Енисей. Приобретены воздушные суда, строятся теплоходы. Существенно обновился пассажирский автопарк. Инфраструктура - это ключ к опережающему развитию, и мы будем наращивать наши возможности в этой сфере. Поэтому один миллиард, что называется сверх плана, предусмотрен на дорожное хозяйство", - сказал глава региона.

Продолжится развитие авиахаба. Цель - сделать аэропорт Красноярска воздушной гаванью мирового значения. В ближайшие два года на реконструкцию перрона край готов выделить более 2 млрд рублей. Около 400 миллионов предусмотрено на развитие маршрутной сети региональных воздушных перевозок.

"После Универсиады в 2019 году в Красноярске акценты смещаются в пользу развития территорий. Этот приоритет сохранится и в последующие годы. Качество жизни на территориях и в районах должно подтягиваться за краевой столицей, а в чем-то, может быть, и опережать ее", - отметил губернатор. В соответствии с этой задачей дополнительные суммы поступят на благоустройство городов, в том числе Дивногорска, Дудинки, Сосновоборска, Железногорска, Ужура и Минусинска, который, кстати, готовится отпраздновать двухвековой юбилей.

Три с половиной миллиарда пойдет на дальнейшее воплощение планов по решению проблемы аварийного жилья. Отдельная статья расходов предусмотрена на приобретение жилья для детей-сирот. Увеличится размер выплат детям войны - только на это выделено свыше 600 млн рублей.

Крупная сумма - около 5 миллиардов - запланирована в следующем году на ремонт и строительство школ, детских садов, а благодаря нынешней поправке к ней добавится еще четверть миллиарда.

"Очень значимая для нас тема - лесные пожары, - напомнил глава региона. - Долгожданным решением федерального уровня стало возросшее финансирование полномочий в области лесного хозяйства. В следующем году край получит почти на миллиард рублей больше. Эти деньги потратим на патрулирование лесов и тушение пожаров".

Не останутся без дополнительных вливаний здравоохранение, спорт, туризм и другие отрасли, заверил Александр Усс. Он надеется, что депутаты Законодательного собрания поддержат эти предложения при обсуждении краевого бюджета во втором чтении.

Справка

Впервые в истории Красноярского края запланированные доходы и расходы бюджета превысили 300 миллиардов рублей. С учетом поправки, принятой на сессии регионального парламента, доходы бюджета края на 2022 год составят 310,1 млрд, расходы - 329,7 млрд рублей.

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