Жители сибирской деревни издали книгу о своих белорусских предках

В Омске издали книгу "Семейные традиции рода Осипенко". Написали ее потомки белорусов, переехавших в Сибирь в период Столыпинской реформы. Тогда на карте Омской области появилось село Екатериновка.

- Возможно, кому-то покажется, что в книге наши предки идеализированы, - рассказывает один из авторов Алексей Осипенко. - И правда, в жизни каждого всякое бывало. Но злых, завистливых, трусливых, бессовестных людей в нашем роду никогда не было. Это подтвердит любой из нашей деревни. Здесь все как на ладони, скрыть ничего невозможно. А Осипенко испокон веку пользовались у односельчан уважением.

Главный герой книги - Лука Гаврилович. В далекую Сибирь он отправился с большой семьей - женой, пятерыми сыновьями и тремя дочерями. А сегодня родословная Осипенко включает почти полторы сотни человек.

Обосновались переселенцы в деревеньке Екатериновка, расположенной на живописном мысу между реками Туй и Усыс. Столыпинская реформа стимулировала миграцию в Сибирь. Новому селу на обустройство выделили 315 рублей, по тем временам - большие деньги. Лошадь стоила пять рублей, а корова - четыре.

Плодородные земли у тайги пришлось отвоевывать. Но белорусы были не робкого десятка. Работали всем миром дружно, споро. Валили лес, без единого гвоздя одну за другой собирали бревенчатые избы. Пахали, выращивали хлеб, охотились, рыбачили, ходили по грибы-ягоды. Сибирская природа на этот счет была щедра.

Уже первую зиму 1898 года семья Осипенко встречала в новом доме. А через считанные годы в Екатериновке стояли новые добротные избы, где жили семьи повзрослевших детей. Активно строились и другие белорусские переселенцы. В 1901 году в деревне было 35 домов, через два года уже 68. И только мужских душ насчитывалось 194 человека. Всем миром в 1904-м во имя Святого князя Александра Невского возвели деревянный храм, который стоит до сих пор.

Алексей Осипенко: Злых, завистливых, бессовестных людей в нашем роду никогда не было. Фото: Светлана Сибина/РГ

Многие в роду Осипенко любили музыку. В семейном оркестре звучали гармони, гитары, балалайки и даже барабан. В выходные и праздники устраивали концерт прямо на берегу, сюда сходилась вся округа: попеть, поплясать, посмеяться частушкам. Для людей, занятых тяжелым крестьянским трудом, это была настоящая радость.

Сыновья Луки росли под стать отцу - мастерами и музыкантами. О каждом из них в книге - отдельная глава. Михаил, например, был и гармонистом, и краснодеревщиком. Поглядеть на его чудо-дом, украшенный деревянными кружевами, приезжали даже из дальних деревень.

Красавица-жена родила Михаилу четверых сыновей. Да только Великая Отечественная война никого из них не пощадила. Подробности их судьбы родные узнавали из писем, похоронок, рассказов однополчан. Иван, например, из-за наговора старшего по званию оказался в штрафной роте. Сержант предложил рядовому украсть часть солдатского пайка и получил по физиономии. Разбираться не стали. Штрафника отправили в самое пекло, но вскоре реабилитировали. Летом 1942-го в Александровку на него пришла похоронка.

В тот же год пал смертью храбрых в боях под Москвой Александр Осипенко. Командир роты Василий Осипенко без вести сгинул в боях под Сталинградом. Такая же участь постигла 20-летнего Петра в 1945 году.

Семья Осипенко сохранила истории, связанные и с Первой мировой войной, участниками которой были старшие сыновья Луки и их ровесники - земляки.

Один из них - Афанасий Бегляков - трижды пытался бежать из немецкого плена. Когда это удалось, до Екатериновки добирался пешком - почти год. И в честь своего возвращения домой поставил у околицы пятиметровый деревянный крест из лиственницы.

Из детей Михаила Осипенко выжила только Мария. В годы войны она работала на Севере на заготовке рыбы. Едва не погибла от голода и цинги. Но благодаря помощи односельчан, присылавших лук и чеснок, справилась с болезнью.

Сейчас Екатериновка уже не та. Молодежь давно стала покидать село, а стимулов вернуться туда, где нет ни надежной переправы, ни интернета, так и не появилось. Деревня опустела, потомки первопроходцев теперь живут в больших городах. Девять белорусов вернулись на историческую родину в Минск. Но связь с омскими родственниками не теряют.

P. S.

Конечно, профессии у сегодняшних Осипенко не те, что были сто лет назад, по стопам Луки Гавриловича пошел только Геннадий - искусный мастер-краснодеревщик.

- Но все равно у нас много общего, - уверен Алексей Осипенко. - Как и наш прадед, все мы - неисправимые трудоголики и оптимисты.