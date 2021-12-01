Более 100 заявок поступило в программу развития горных территорий Дагестана

Минэкономразвития РД завершило прием заявок на участие в госпрограмме "Социально-экономического развития горных территорий Республики Дагестан". Всего поступило 115 заявлений, - рассказали "РГ" в пресс-службе министерства.

Субсидии в рамках программы будут предоставляться юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим хозяйственную деятельность в горных территориях республики.

Поддержка предусматривает возмещение части затрат - до 50 процентов, на приобретение оборудования по производству промышленной продукции, на приобретение оборудования по производству пищевой продукции и напитков, на строительство малогабаритных теплиц, овощехранилищ, фруктохранилищ, на покупку малогабаритной сельскохозяйственной техники и на закладку садов интенсивного типа.

Сельхозпроизводители смогут получить безвозмездно субсидии до трех миллионов рублей.

Как проинформировали в Минэкономразвития Дагестана, горные территории занимают 44 процента всей площади республики и включают 1186 населенных пунктов.