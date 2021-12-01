Бывший глава Пятигорска осужден за должностные преступления

В Ставрополе суд Ленинского района города вынес приговор бывшему мэру Пятигорска Льву Травневу, который занимал этот пост 11 лет подряд - с 2006 по 2017 год. Бывшего главу курорта обвиняли по четырем уголовным делам и все по одной и той же статье - "Совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства". Судье понадобилось два дня, чтобы зачитать весь текст решения по четырем уголовным делам.

- Судом установлено, что Травнев, являясь главой города Пятигорска, незаконно выдавал разрешения на строительство объектов, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, во второй зоне горно-санитарной охраны курорта, - рассказали "РГ" в пресс-службе Ленинского районного суда Ставрополя. Разрешения на строительство были выданы в 2011-2013 годах нескольким частным фирмам под строительство автосалона, автозаправки и магазина.

В итоге по решению суда бывшего мэра Пятигорска приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Также он в течение трех лет не сможет занимать должности в органах власти.

Травнева задержали 25 апреля 2020 года и все время, пока шло следствие, он находился в СИЗО. Этот срок будет зачтен в пропорции один день в СИЗО за полтора дня лишения свободы. Так что сидеть ему осталось семь месяцев.