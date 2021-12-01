Дагестанская чета победила во Всероссийском конкурсе "Семья года - 2021"

Гасановы стали победителями в номинации "Семья - хранитель традиций" во всероссийском конкурсе "Семья года - 2021", где было представлено около двух тысяч участников. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе министерства образования и науки Дагестана.

Рамазан Идрисович и Зубайдат Иманшапиевна живут в селе Маджалис, которое считается одним из центров этнического и декоративно-прикладного искусства.

"Рамазан Идрисович более 40 лет посвятил работе в сфере культуры, он мастер декоративно-прикладного искусства, имеет государственные награды. Зубайдат Иманшапиевна является директором этноцентра "Кайтаги" и талантливой мастерицей кайтагской вышивки - уникального рукотворного ремесла местных женщин. Ее ученицы побеждали в различных фестивалях и конкурсах, проводимых в разных регионах России и за рубежом", - рассказали "РГ" в пресс-службе администрации Кайтагского района.

В семье Гасановых три дочери, которые также стали мастерицами.

Зурият является успешным модельером, создает костюмы для хореографических коллективов. Заира - руководитель студии "Новое поколение", где обучают молодежь созданию авторских видеороликов и фильмов о культуре и традициях родного края, о его известных людях.

Младшая дочь Мадина также пошла по стопам мамы, и является мастерицей Кайтагской вышивки.