Из-за ухудшения погоды "Россети Северный Кавказ" переведены в режимы готовности

В регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксировано резкое ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 25 м/с, местами получено штормовое предупреждение

В этой связи специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сегодня с 07.00 по московскому времени перешли на особый режим работы.

Ранее режим повышенной готовности введен в зоне деятельности АО "Чеченэнерго", филиалов "Ставропольэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго" и "Ингушэнерго".

В настоящее время локальные отключения электроснабжения по сети 6-10 кВ зафиксированы частично в Касумкентском, Ахтынском, Дахадаевском, Акушинском, Гунибском, Тляратинском, Шамильском, Хунзахском, Гунибском, Левашинском, Кумухском районах Дагестана.

На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) отключений нет.

В восстановительных работах в Дагестане в данное время участвуют 69 бригад: 220 энергетиков, 82 единицы спецтехники. При необходимости количество задействованных сил может быть увеличено до 173 бригад (678 специалистов и 294 единицы техники).

Проводится постоянный мониторинг метеоусловий и контроль за работой энергообъектов.

Энергоснабжение регионов СКФО в условиях ухудшения погоды - на личном контроле руководства "Россети Северный Кавказ".

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"