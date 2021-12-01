Из-за ухудшения погоды "Россети Северный Кавказ" переведены в режимы готовности

Новости

Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год 16:41
ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон" 16:35
Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5 км 15:59
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют более 2 млн рублей 15:57
Бабиков стал 14-м в суперспринте на Кубке IBU 15:39
Матвиенко назвала ложью сообщения о подготовке нападения России на Украину 15:34
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 15:28
Стране басков разрешили требовать ковид-паспорта на входе в кафе и клубы 15:27
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 15:19
France Football может вручить Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год 15:15
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 10% 15:11
Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2" 14:58
Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику 14:54
Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона" 14:52
Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра 14:50
В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР 14:39
Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства 14:36
Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса 14:35
Фото и видео: в Москве простились с Александром Градским 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 15:57

Из-за ухудшения погоды "Россети Северный Кавказ" переведены в режимы готовности

В регионах Северо-Кавказского федерального округа зафиксировано резкое ухудшение погоды: сильный ветер с порывами до 25 м/с, местами получено штормовое предупреждение
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

В этой связи специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сегодня с 07.00 по московскому времени перешли на особый режим работы.

Ранее режим повышенной готовности введен в зоне деятельности АО "Чеченэнерго", филиалов "Ставропольэнерго", "Карачаево-Черкесскэнерго" и "Ингушэнерго".

В настоящее время локальные отключения электроснабжения по сети 6-10 кВ зафиксированы частично в Касумкентском, Ахтынском, Дахадаевском, Акушинском, Гунибском, Тляратинском, Шамильском, Хунзахском, Гунибском, Левашинском, Кумухском районах Дагестана.

На энергообъектах высокого напряжения (35 кВ и выше) отключений нет.

В восстановительных работах в Дагестане в данное время участвуют 69 бригад: 220 энергетиков, 82 единицы спецтехники. При необходимости количество задействованных сил может быть увеличено до 173 бригад (678 специалистов и 294 единицы техники).

Проводится постоянный мониторинг метеоусловий и контроль за работой энергообъектов.

Энергоснабжение регионов СКФО в условиях ухудшения погоды - на личном контроле руководства "Россети Северный Кавказ".

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

Главное сегодня

Путин предложил США начать переговоры по гарантиям безопасности
Фото и видео: в Москве простились с Александром Градским
Песков назвал важным заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии