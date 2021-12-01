На Ставрополье мощный ветер сорвал кровли и провода ЛЭП

Сильнейший ветер ожидается на территории Ставропольского края в течение дня 1 декабря. В регионе объявлено штормовое предупреждение, людей просят быть крайне осторожными. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Ставрополья, к утру первого дня зимы из-за ветра уже нарушено электроснабжение в 13 населенных пунктах.

- Местами по Ставропольскому краю ожидается очень сильный западный ветер до 25 метров в секунду. Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера, связанных с повреждением опор линий связи и ЛЭП, повреждением кровли, остекления зданий, - говорится в предупреждении ГУ МЧС.

В шести городских и муниципальных округах региона уже нарушено электроснабжение. Пострадали 13 населенных пунктов в Изобильненском, Ипатовском, Шпаковском, Новоалександровском и Грачевском муниципальных округах, а также в Ставрополе. Кроме того, ветер частично сорвал кровли с пяти зданий. В Ставрополе сильные боковые порывы перевернули припаркованную грузовую "ГАЗель".

Специалисты предупредили, что в такую погоду опасно находиться возле шатких конструкций и деревьев, а также не стоит парковать автомобили под ветвями деревьев и возле ветхих конструкций.