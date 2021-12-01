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01.12.2021 17:22

"Россети Северный Кавказ" ограничат снабжение предприятий ЖКХ Осетии из-за долгов

Предприятия жилищно-коммунального сектора Северной Осетии за 10 месяцев текущего года увеличили задолженность перед "Россети Северный Кавказ" на 476 миллионов рублей. Таким образом, суммарный долг обозначенной группы потребителей перед Группой "Россети Северный Кавказ" достиг отметки 3,2 миллиарда рублей.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Уровень платежей структур ЖКХ в текущем году является самым низким среди всех потребительских групп в Северной Осетии и составляет порядка 47 процентов.

В числе крупнейших должников филиала "Севкавказэнерго" - ОАО "Владикавказские тепловые сети" (долг - свыше 325 миллионов рублей), его преемник МУП "Владикавказские тепловые сети" (51,3 миллиона рублей), МУП "Владикавказские водопроводные сети" (138,5 миллиона рублей), МУП "Владсток" (91 миллиона рублей), МУП "Коммунальщик" (41,4 миллиона рублей), МУП "ВКХ Правобережного района" (59,1 миллиона рублей).

Региональный филиал уведомил руководителей организаций-должников о планируемом в декабре текущего года введении режима ограничения энергоснабжения из-за многомилионных долгов. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 г. № 442 после получения уведомления организации обязаны предоставить в течение трех дней в филиал "Севкавказэнерго" утвержденный план мероприятий по обеспечению готовности к ограничительным мерам. В противном случае им дается два месяца для установки за свой счет автономных источников питания, обеспечивающих безопасное функционирование их энергопринимающих устройств.

После выполнения перечисленных мероприятий организации должны осуществить полное самоограничение режима потребления, либо же, в случае неисполнения данных требований, режим ограничения на энергообъектах должников будет введен принудительно.

Нарушение норм законодательства грозит привлечением руководителей предприятий к административной ответственности. Важно отметить, что копии уведомлений о планируемых ограничениях филиал "Севкавказэнерго" направил также в республиканскую прокуратуру, министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики, Главное управление МЧС по Северной Осетии, а также главам администраций местного самоуправления.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СКФО СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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