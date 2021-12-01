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01.12.2021 10:07
Рубрика: Происшествия

Село в Кабардино-Балкарии осталось без газа и света из-за ветра

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Мощный ветер, который в последние сутки обрушился на Юг России, повредил газопровод высокого давления и линии электропередач в селе Терскол в Кабардино-Балкарии. В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что жители села оказались без света и газа, сейчас подачу восстанавливают.

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- В результате шквалистого ветра произошли падения деревьев в селе Терскол. Поврежден газопровод высокого давления и линии электропередач. Без газоснабжения и электроснабжения осталось село Терскол.

Село находится в высокогорной части Кабардино-Балкарии, всего в 10 километрах от подножия Эльбруса. Здесь находится база Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и лавинно-оповещательный центр.

Сейчас специалисты восстанавливают подачу электричества и газа в село.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Кабардино-Балкария

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