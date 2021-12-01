Село в Кабардино-Балкарии осталось без газа и света из-за ветра

Мощный ветер, который в последние сутки обрушился на Юг России, повредил газопровод высокого давления и линии электропередач в селе Терскол в Кабардино-Балкарии. В пресс-службе ГУ МЧС по республике сообщили, что жители села оказались без света и газа, сейчас подачу восстанавливают.

- В результате шквалистого ветра произошли падения деревьев в селе Терскол. Поврежден газопровод высокого давления и линии электропередач. Без газоснабжения и электроснабжения осталось село Терскол.

Село находится в высокогорной части Кабардино-Балкарии, всего в 10 километрах от подножия Эльбруса. Здесь находится база Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и лавинно-оповещательный центр.

Сейчас специалисты восстанавливают подачу электричества и газа в село.