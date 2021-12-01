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01.12.2021 11:48
Рубрика: Общество

В Дагестан поступила новая партия вакцин от коронавирусной инфекции

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Новая крупная партия вакцин от коронавирусной инфекции поступила в Дагестан, рассказали "РГ" в пресс-службе Минздрава региона. Это 31 200 доз вакцины "Спутник Лайт" и 26 400 доз "Спутник V". Из хранилища республиканского центра инфекционных болезней они развозятся по прививочным пунктам городов и районов республики.
Фото: Олеся Курпяева/ РГ Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Фото: Пресс-служба главы РД
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В середине ноября в Дагестан были поставлены и две другие вакцины: 810 доз "ЭпиВакКорона" и 2475 доз "КовиВак".

"Вакцинация ими уже проводится на прививочных пунктах. Таким образом, в республике сейчас представлены все имеющиеся в России виды иммунопрепаратов, формирующие у человека защиту против коронавируса", - рассказали в Минздраве республики.

Ранее в регион прибыли 100 тысяч экспресс-тестов для быстрой диагностики коронавирусной инфекции. Они также распределены по медицинским организациям городов и районов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Дагестан Дагестан –новые вершины

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