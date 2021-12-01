В Дагестане 2022 год объявлен "Годом образования"

Новости

АТОР: Запрета на посещение вотчины Деда Мороза для детских групп нет 12:04
Оперштаб: В Москве выявлено 2757 новых случаев COVID-19 11:58
Путин: ЕР наладила прямой диалог с партиями стран Европы, Азии, Африки 11:57
Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин 11:55
МИД РФ рассказал о высылке сотрудников посольства США из Москвы 11:54
Вся семья актрисы Киры Найтли заболела коронавирусом 11:50
Государство выделит дополнительные частоты для тестирования сетей 5G 11:50
Рябков: РФ продолжит добиваться от США отказа от эскалации 11:49
Состояние самых богатых россиян выросло на 38 миллиардов долларов 11:47
Второй спин-офф "Игры престолов" нашел шоураннера 11:44
Пейзаж Саврасова ушел за 1,3 млн долларов на аукционе 11:37
В московском метро произошел сбой из-за человека на рельсах 11:37
Матвиенко: Принимаются меры, чтобы трагедия "Листвяжной" не повторилась 11:26
В Хабаровске ввели режим ЧС из-за снегопада 11:26
Умерла актриса Фатима Кладо, жена актера Геннадия Королькова 11:24
"Петропавловск-Камчатский", "Волхов" и "Гремящий" прибыли во Владивосток 11:21
Фото: Прощание с Александром Градским началось в его театре 11:15
В МИД РФ призвали зарубежных партнеров не чертить разделительные линии 11:14
Травматологи рассказали, как избежать зимних травм 11:12
В Коми разрешили не отстранять непривитых сотрудников до 1 февраля 11:09
РЭО показал сделанную из мусора статуэтку "Зеленой премии" 11:01
В Москве порядка 10 тысяч единиц техники задействовано в уборке снега 10:57
На Конгрессе молодых ученых в Сочи пройдет выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2021" 10:56
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии 10:55
Организаторам концерта L'One грозит штраф до 1 млн рублей 10:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 11:47
Рубрика: Власть

В Дагестане 2022 год объявлен "Годом образования"

Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
В Дагестане 2022 год объявлен "Годом образования". Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов. Правительству республики поручено в срок до первого декабря 2021 года обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в регионе "Года образования".
Фото: Пресс-служба главы РД Фото: Пресс-служба главы РД
Фото: Пресс-служба главы РД

Говоря о концепции развития образования в республике, Меликов отметил, что очень важно с самого начала обеспечить ее синхронизацию с положениями Стратегии социально-экономического развития РД до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

Фото: Пресс-служба главы РД
Более 100 заявок поступило в программу развития горных территорий Дагестана

"Среди основных задач государственной политики в сфере образования в республике по-прежнему остается обеспечение права граждан на образование. Причем это образование должно быть высокого качества, а учреждения образования - доступны для всех. Это касается всех видов и уровней образования", - сказал руководитель республики.

Сергей Меликов напомнил, что сегодня государство продолжает давать мощный ресурс в форме национальных проектов для качественного рывка в развитии системы образования, расширения образовательной инфраструктуры, материально-технического оснащения образовательных организаций.

По словам главы региона, принято решение об увеличении размера стипендии студентам и аспирантам с первого января 2022 года. Соответствующий Указ уже подписан. Для студентов вузов республики стипендия увеличена с одной тысячи до трех тысяч рублей, для аспирантов - с полутора тысяч до пяти тысяч рублей. Для дагестанских студентов, обучающихся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, размер стипендии увеличен с двух до пяти рублей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России СКФО СКФО Дагестан Дагестан –новые вершины

Главное сегодня

Фото: Прощание с Александром Градским началось в его театре
Захарова: Санкции США в отношении РФ показывают слабость Вашингтона
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
Новый премьер Швеции выступила против членства страны в НАТО
ФСБ задержала 85 нелегальных оружейников в 30 регионах России
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина