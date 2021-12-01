В Дагестане 2022 год объявлен "Годом образования". Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Меликов. Правительству республики поручено в срок до первого декабря 2021 года обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению в регионе "Года образования".

Говоря о концепции развития образования в республике, Меликов отметил, что очень важно с самого начала обеспечить ее синхронизацию с положениями Стратегии социально-экономического развития РД до 2024 года и на плановый период до 2030 года.

"Среди основных задач государственной политики в сфере образования в республике по-прежнему остается обеспечение права граждан на образование. Причем это образование должно быть высокого качества, а учреждения образования - доступны для всех. Это касается всех видов и уровней образования", - сказал руководитель республики.

Сергей Меликов напомнил, что сегодня государство продолжает давать мощный ресурс в форме национальных проектов для качественного рывка в развитии системы образования, расширения образовательной инфраструктуры, материально-технического оснащения образовательных организаций.

По словам главы региона, принято решение об увеличении размера стипендии студентам и аспирантам с первого января 2022 года. Соответствующий Указ уже подписан. Для студентов вузов республики стипендия увеличена с одной тысячи до трех тысяч рублей, для аспирантов - с полутора тысяч до пяти тысяч рублей. Для дагестанских студентов, обучающихся в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, размер стипендии увеличен с двух до пяти рублей.