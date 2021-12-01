В Дагестане незаконно возведенный медцентр передали врачам

Суд вернул в собственность республики восьмиэтажное здание на территории горбольницы Махачкалы. Осужденный за мошенничество экс-главврач оформил построенное здание в собственность своего знакомого, который сдавал его в аренду больнице за немалую плату.

"РГ" писала о начале этой истории. Меджид Алиев руководил первой городской клинической больницей Махачкалы около десяти лет. В 2018 году правоохранители, начавшие проверку медучреждения, вскрыли ряд коррупционных схем, которые использовал предприимчивый главврач.

Как выявила проверка прокуратуры, руководитель больницы вместе со своим заместителем и бухгалтером похитил лекарства более чем на три миллиона рублей. Как предположили следователи, препараты направлялись в сеть подконтрольных Алиеву аптек. Врачи дали показания, что их заставляли выписывать для лечения больных дорогостоящие препараты, но до пациентов лекарства не доходили - их приходилось покупать за свой счет.

"Доктор-премия", как его прозвали в медицинской среде, умудрился за несколько лет издать приказы о поощрении себя и приближенных премиями на 238 миллионов рублей. Часть денег принудительно взыскивали с персонала больницы. При этом медикам говорили, что на их зарплатные карты "случайно" перечислены лишние средства, которые следует вернуть.

Себя руководитель больницы тоже не обижал. Оперативники провели обыск в его четырехэтажном особняке, кованые ворота которого украшал вензель хозяина дома. Внутри же был лифт со сканером отпечатков пальцев.

Еще одно дело в отношении главврача было возбуждено по подозрению в махинациях с землей. Как выяснилось, на принадлежащем больнице земельном участке было незаконно построено восьмиэтажное здание. Не исключено, что на его возведение и пошли деньги, собранные с врачей. Сотрудникам больницы пообещали, что это будет жилой многоквартирный дом для персонала. Однако там открылся центр, в котором начали оказывать платные медицинские услуги, а само здание оформили в собственность знакомого главврача, который передал его в аренду больнице, естественно, не бесплатно.

"В результате преступных действий бюджету причинен ущерб в размере свыше четырех миллионов рублей", - констатировали в прокуратуре.

Минимущества Дагестана в судах пыталось отстоять право на здание за республикой. Ленинским судом Махачкалы, а затем Верховным судом Дагестана были удовлетворены исковые требования министерства по земельным и имущественным отношениям РД. Однако ответчики подали кассационную жалобу.

Пятым кассационным судом общей юрисдикции им было отказано в удовлетворении жалобы и оставлено в силе решение о признании права собственности Республики Дагестан на спорное восьмиэтажное здание.

"Мы признали право собственности здания за Республикой Дагестан. При этом процессуальная тактика позволила признать право собственности за республикой так, чтобы у нас не возникло обязанности возмещения стоимости здания застройщику. Оно безвозмездно перешло в собственность республики", - сказали "РГ" в пресс-службе министерства по земельным и имущественным отношениям Дагестана.

Какова судьба бывшего главврача? В октябре 2019 года Советский суд Махачкалы посчитал содеянное им не столь значимым и приговорил его к шести годам лишения свободы условно. Но прокуратура обжаловала это решение в Верховном суде республики.

В итоге Алиев был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество". Ему назначено наказание в виде пяти с половиной лет колонии общего режима и штрафа в размере двух с половиной миллионов рублей.

Решением суда экс-руководитель больницы обязан возместить ущерб территориальному управлению ФОМС и минздраву республики в размере 247 миллионов рублей, нанесенный в результате мошенничества.

Для обеспечения исполнения части наказания в виде штрафа и возмещения материального ущерба суд наложил арест на имущество, принадлежащее Алиеву и его близким родственникам, которое оценили в 400 миллионов рублей.