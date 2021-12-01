Автомойка заплатит клиенту, врезавшемуся в неисправные ворота

Житель Вологды врезался на джипе в неисправные ворота автомойки: двери заклинило, а он поторопился тронуться, как только зажглась сигнальная лампа.

Согласно экспертному заключению стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 103,3 тысячи рублей.

Хозяин автомойки отказал в возмещении ущерба. Поэтому владелица авто (за рулем был ее близкий родственник) обратилась в суд.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, суд первой инстанции распределил ответственность так: 40 процентов - вина торопливого водителя, 60 процентов - вина автомойки. Так что с хозяина автомойки взыскали 62 тысячи рублей плюс компенсацию расходов истца. "Вместе с тем Вологодский областной суд учел, что требование о возмещении причиненного ущерба ответчик в добровольном порядке не удовлетворил, и взыскал с предпринимателя в пользу истца штраф в размере половины присужденной в ее пользу суммы ущерба - 31 006 рублей 10 копеек", - рассказали в пресс-службе.