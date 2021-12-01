Для очистки крыш от снега Петербургу нужно в 35 раз больше работников

Новости

Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2" 14:58
Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику 14:54
Матвиенко попросила осторожнее планировать новогодний отдых из-за "омикрона" 14:52
Видео: В Краснодаре ликвидируют последствия ураганного ветра 14:50
В Кремле пояснили слова Владимира Путина о ДНР и ЛНР 14:39
Песков назвал заявления Лукашенко по газу позицией президента суверенного государства 14:36
Песков назвал опасным авантюризмом планы силового решения проблемы Донбасса 14:35
Фото: в Москве простились с Александром Градским 14:25
Путин поговорит по телефону с Эрдоганом 14:24
Путин предложил США начать переговоры по гарантиям безопасности 14:22
Минобороны РФ эвакуировало из Кабула более 200 человек 14:16
Матвиенко рассказала анекдот о поведении русских в трудные времена 14:15
Володин призвал развивать новые форматы парламентского диалога с Вьетнамом 14:11
Песков назвал важным заявление Лукашенко о принадлежности Крыма России 14:11
Песков: Война в Донбассе - гражданская, Россия не является ее стороной 14:10
Лукашенко высказался о возможности прекращения европейского транзита 14:07
Лавров: Киев становится все более наглым по отношению к Москве 14:04
Путин принял верительные грамоты 20 послов 14:02
ФАС добилась снижения цен на питьевую воду в аэропорту Минеральных Вод 14:01
Лавров обсудит с Блинкеном действия Киева в Донбассе 13:53
Мошенники похитили у столичных пенсионеров 700 тысяч рублей 13:48
Снег в Москве будет идти в течение всего дня 13:36
"Боялся подвести": Агутин рассказал о состоянии Градского перед смертью 13:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 14:44
Рубрика: Общество

Для очистки крыш от снега Петербургу нужно в 35 раз больше работников

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Санкт-Петербургу не хватает кровельщиков для борьбы со снегом и наледью. Согласно подсчетам жилкомитета, для того, чтобы очистить все крыши, нужно в 35 раз больше работников, чем имеется сейчас, сообщает "Интерфакс".

Фото: Анжела Мнацаканян/ РГ
На дороги Петербурга выпало более миллиона кубометров снега

Как рассказал начальник технического управления жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов, чтобы за один день убрать снег и наледь со всех жестких кровель, городу нужно около 19 тысяч человек. Между тем сейчас количество кровельщиков при управляющих компаниях составляет всего 535 человек. Срочно найти столько недостающих работников, конечно, невозможно.

Напомним, в понедельник 29 ноября на Петербург обрушился снежный циклон "Бенедикт", он за одни сутки засыпал город третью месячной нормы осадков. Из-за этого образовались десятибалльные автомобильные пробки, а местные жители завалили Смольный жалобами на плохое качество уборки снега.

По словам Андрея Джалалова, кровельщики не бездействовали. К середине вторника 30 ноября они успели почистить около 400 зданий. Когда стемнело, работы пришлось приостановить. Представитель жилкомитета также отметил, что когда увеличивается вероятность схода снежных шапок с крыш, опасные участки огораживают.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Лавров: Киев становится все более наглым по отношению к Москве
Путин поручил кабмину выделить средства на повышение зарплат бюджетников
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
Лукашенко заявил о поддержке России в случае агрессии со стороны Украины
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"