Для очистки крыш от снега Петербургу нужно в 35 раз больше работников

Санкт-Петербургу не хватает кровельщиков для борьбы со снегом и наледью. Согласно подсчетам жилкомитета, для того, чтобы очистить все крыши, нужно в 35 раз больше работников, чем имеется сейчас, сообщает "Интерфакс".

Как рассказал начальник технического управления жилищного комитета Санкт-Петербурга Андрей Джалалов, чтобы за один день убрать снег и наледь со всех жестких кровель, городу нужно около 19 тысяч человек. Между тем сейчас количество кровельщиков при управляющих компаниях составляет всего 535 человек. Срочно найти столько недостающих работников, конечно, невозможно.

Напомним, в понедельник 29 ноября на Петербург обрушился снежный циклон "Бенедикт", он за одни сутки засыпал город третью месячной нормы осадков. Из-за этого образовались десятибалльные автомобильные пробки, а местные жители завалили Смольный жалобами на плохое качество уборки снега.

По словам Андрея Джалалова, кровельщики не бездействовали. К середине вторника 30 ноября они успели почистить около 400 зданий. Когда стемнело, работы пришлось приостановить. Представитель жилкомитета также отметил, что когда увеличивается вероятность схода снежных шапок с крыш, опасные участки огораживают.