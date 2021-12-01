Многодетные семьи НАО будут получать фиксированные школьные выплаты

Многодетные семьи Ненецкого автономного округа будут получать по девять тысяч рублей на подготовку к школе каждого ребенка вне зависимости от фактического объема потраченных на это средств. Как сообщают в администрации округа, с января 2022 года для них установлен фиксированный размер школьной выплаты.

Отметим, что в НАО ежегодная единовременная компенсационная социальная выплата к учебному году предусмотрена на приобретение одежды, обуви, школьной и спортивной формы, школьных канцелярских принадлежностей, а также школьного спортивного инвентаря на каждого ребенка.

При этом родителям приходится представлять документы, доказывая, что деньги потрачены именно на ручки, тетрадки и форму, а не на что-то иное. Со следующего года мамы и папы будут освобождены от этой мороки. Компенсационный характер выплаты также отменяется, как и формулировка "не более девяти тысяч рублей".

Школьные выплаты семьи смогут по-прежнему получать при условии, что один из родителей живет в НАО не менее пяти лет, а размер среднедушевого дохода в семье не превышает двукратной величины прожиточного минимума (в 2022 году в НАО он должен составить 23 108 рублей).