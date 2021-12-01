На дороги Петербурга выпало более миллиона кубометров снега

В Петербурге продолжается борьба с последствиями сильного снегопада, который принес в город циклон "Бенедикт". По информации комитета по благоустройству, за двое суток на дороги Петербурга легло 1,2 миллиона кубометров снега.

- Высота свежего снежного покрова за два дня превысила 20 сантиметров, а площадь уборки городских дорожных служб достигает почти 60 миллионов квадратных метров, - подсчитали чиновники. - Минувшей ночью проезжую часть и тротуары чистили 1127 единиц техники и 425 работников ручной уборки. Днем в среду дороги убирают 1222 машины и 1223 дворника. В садах, скверах и парках работают еще 250 машин и 837 специалистов садово-парковых предприятий.

Согласно официальным данным, только за минувшие сутки дорожные предприятия собрали и вывезли с улиц Петербурга 28,3 тысячи кубометров снега. Таким образом, если продолжить подсчеты, статистика выглядит неутешительно: на полную очистку города от снега потребуется 42 дня.