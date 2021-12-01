Посвященный Петру Великому маршрут свяжет Северную столицу с Арктикой

В Петербурге разрабатывают новый межрегиональный туристический маршрут, посвященный Петру Великому и знаменитой "Осударевой дороге". Он стартует в Северной столице в 2022 году, когда будет отмечаться 350-летие императора-реформатора, и пройдет по Ленинградской области, Карелии и Соловецким островам.

Как известно, в Петербурге развивают тематический арктический туризм, но в основном он предполагает посещение музеев и других объектов в самом городе. Новый маршрут под названием "Дорога из Арктики. По следам Петра Великого" соединит Северную столицу сразу с двумя регионами Арктической зоны РФ - Архангельской областью и Республикой Карелия. Кроме того, он покажет неразрывную историческую связь Русского Севера и Петербурга.

Летом 1702 года по приказу Петра I пять тысяч крестьян в рекордно короткие сроки - 20 дней - проложили сухопутную трассу длиной более 185 километров от пристани Нюхча на Белом море до Повенца на Онежском озере. Эта "Осударева дорога" позволила императору быстро перебросить к истокам Невы войско из Архангельска, взять шведскую крепость Нотебург (современный Шлиссельбург), открыть выход к Балтийскому морю и в конечном итоге основать Санкт-Петербург.

- Когда потребовалось разработать маршрут, который бы объединил с исторической и культурной точек зрения город на Неве и арктические регионы, эксперты в первую очередь обратились к теме "Осударевой дороги", - рассказывает директор ассоциации развития труднодоступных территорий "Русское вездеходное общество" Мария Юркина. - Сегодня исследователи называют эту дорогу прологом Санкт-Петербурга. Но исторический путь проходил по карельской тайге, а современный маршрут надо было сделать доступным для массового туриста. В этом заключалась главная сложность.

Осенью этого года по будущему турмаршруту прошла экспедиция, итоги которой подвели в Санкт-Петербургском отделении Русского географического общества. "Первопроходцы" сделали вывод: проект можно будет предлагать в двух форматах - массовом и приключенческом. В первом варианте туристов ждут достаточно комфортные переезды на автобусе, во втором - передвижение на вездеходах или снегоходах.

Петербург может стать как началом, так и завершением маршрута, если туристы будут двигаться по нему с Севера. Они также посетят Соловецкие острова, Петрозаводск, Медвежьегорск, Кемь, Беломорск, Сумский Посад, Повенец, Лодейное Поле и другие места, каким-либо образом связанные с легендарной дорогой. Их осталось не так уж много - представители карельской региональной общественной организации "Осударева дорога" с 1993 года отыскали всего 20 таких точек. Но тем более интересна каждая из них.

В маршрут войдут Соловецкие острова, Петрозаводск, Медвежьегорск, Кемь, Беломорск, Сумский Посад, Повенец, Лодейное Поле и другие точки

Новый маршрут появится в рамках ведомственного проекта комитета по делам Арктики Санкт-Петербурга. Над ним работают ученые, сотрудники музеев и представители властей четырех регионов. Особое внимание уделяется подготовке гидов.

- До сих пор еще не было столь серьезного подхода в попытке освоить эту историческую территорию, - отмечает кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамеры) Александр Терюков. - И очень хорошо, что маршрут решено начинать или заканчивать в Петербурге, где будет отмечаться юбилей Петра I. Строительство "Осударевой дороги" и последующие события имели огромное значение. Недаром Петр в связи со взятием Нотебурга повелел выпустить медаль с надписью "Небываемое бывает".

Тем временем

Вокруг "Осударевой дороги" сложилось много легенд и мифов, которые подогревают интерес к событиям того времени. Некоторые считают, что ее строительства вообще не было, ведь даже сегодняшние технологии не позволяют прокладывать дороги с такой скоростью. Но исследователи развеивают все сомнения: "Осударева дорога" была!

- Остаются расхождения только в том, действительно ли по ней волокли большие суда, - говорит руководитель общественной организации "Осударева дорога" Юрий Русанов. - Наши исследования показали, что волок был, только не фрегатов, а двух малых судов. Однако это не умаляет героизма участников тех событий.