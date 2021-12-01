Ученые из Петербурга создают приложение для обучения детей чтению

Нынешние дети имеют гораздо больше проблем с освоением навыков чтения и письма, чем их сверстники лет двадцать назад. Обычно в этом обвиняют гаджеты, но специалисты считают, что не все так однозначно. А студенты и аспиранты СПбГЭТУ "ЛЭТИ" совместно с волонтерами благотворительной общественной организации "Собаки для жизни" разрабатывают общедоступное мобильное приложение, призванное помочь детям с трудностями в обучении чтению.

- Причин, которые могут привести к отставанию в речевом развитии ребенка, много, в том числе это интоксикация в первой половине беременности матери (включая прием некоторых препаратов и курение), внутриутробные повреждения мозга неясной этиологии, инфекционные болезни матери во время беременности, родовые травмы, инфекционные болезни малыша в раннем возрасте (например, корь). Кесарево сечение, преждевременные роды также могут стать фактором риска, - отмечает Галина Сумченко, логопед высшей категории.

Никуда не денешься и от генетической составляющей. В логопедических садах уже не удивляются, когда к ним через много лет приводят уже своих детей выпускники. Свою роль играет и неправильное питание, и плохая экология. Так что проблема - комплексная. А винить гаджеты - неправильно, да и далеко не всем маленьким детям родители дают их в руки.

- В школах учитывают ситуацию, вводя в штат психологов, логопеда. В нашей школе, например, есть два психолога и логопед. Логопед обязательно общается с первоклассниками, и если видит, что ребенку необходимы коррекционные занятия, то об этом сообщают родителям. Случаи разные: бывает, что с устной речью у ребенка все хорошо, с письменной - проблема. Детей, не умеющих читать, все-таки в школы сейчас приходит немного, а к декабрю читает уже весь класс точно. Очень полезны дополнительные курсы риторики (они по-разному называются в зависимости от класса). Для первоклассников это возможность поправить ситуацию с чтением, - пояснила Светлана Капко, учитель начальных классов школы N 619.

Педагог считает, что обучать совсем маленьких детей чтению нужно постоянно. Мы же с вами читаем постоянно: те же вывески на магазинах. Вот и возвращаясь с ребенком из садика, можно для начала изучать цифры и буквы - по номерам припаркованных автомобилей.

Различных программ, стимулирующих ребенка учиться читать, много (но, если брать что-то из Интернета, лучше заранее проконсультироваться со специалистом - психологом, воспитателем, логопедом).

Новый подход для преодоления трудностей в освоении чтения предлагается с мобильным приложением, создаваемым в Петербурге. В нем ребенку помогает виртуальная собака. Мобильное приложение стало продолжением проекта "КниГАВ" по обучению чтению с помощью настоящих собак. "КниГАВ" благодаря Президентскому гранту проходит бесплатно на более чем десяти площадках города (в основном это библиотеки). Занятия идут курсами и под руководством специалистов - психолога и логопеда. Есть отдельный курс для ребят, имеющих проблемы со слухом (на базе Городского сурдологического центра). Непременные участники занятия - специально обученные собаки.

Общение с собаками - это позитивные эмоции, к тому же собака "подталкивает" ребенка на чтение

- Программы в основном рассчитаны на детей от 7 до 9 лет. К нам приходят те, у кого есть трудности в освоении навыков чтения, и те, кто не любит читать. К каждому ребенку нужен индивидуальный подход, а общение с собаками - это позитивные эмоции, к тому же собака "подталкивает" ребенка на чтение. И мы решили перенести опыт на собаку интерактивную. Только интерактивной собакой будет управлять педагог или мама с папой, - рассказывает Яна Задорожная, руководитель проекта.

Приложение включает в себя три блока. В первом идет взаимодействие между ребенком, собакой и взрослым(педагогом). Взрослый будет "подсказывать" виртуальной собаке, когда нужно подать голос, вильнуть хвостом, уйти, или же наоборот, когда ребенок хорошо прочел страницы книги, выполнить какой-либо трюк.

- Ребенок заходит в приложение с помощью специального кода, видит перед собой на выбор книги. Книги разного уровня - от легких до сложных, и обязательно учитываются возможности данного конкретного ребенка. Виртуальная собака помогает ребенку выбрать книгу, тыкаясь в нее носом. Взрослый обязательно отслеживает, как читает ребенок. Ведь многие дети очень быстро читают, абсолютно не вникая в суть прочитанного. Такого быть не должно. Если ребенок читает не так, как надо, собака выразит недовольство и согласится поиграть с ним только тогда, когда он прочтет текст правильно, - поясняет Никита Целобанов, магистрант, менеджер молодежной лаборатории VibeLab института.

Второй блок включает в себя освоение полезных навыков при общении и уходе за собакой. Как ее кормить, как гладить, как себя вести с незнакомой собакой, почему собака машет хвостом и прочее. Третий - игровой блок. В него входят различные игровые техники, с помощью которых можно развить скорость чтения. Также в нем будет содержаться информация о взаимодействии ребенка и приложения.

Разработчики сообщили, что когда мобильное приложение будет окончательно готово, то будет выложено в свободный доступ для бесплатного скачивания на айфоны и андроиды. После этого планируют создать аналогичное приложение для изучения английского языка.

Прямая речь

Татьяна Галактионова, доктор педагогических наук:

- Важно правильно подбирать книги для обучения чтению. На неинтересных текстах оно не будет успешным. Если же книга захватывающая, то ребенок понимает, для чего он учится чтению, и процесс пойдет гораздо быстрее, потому что будет мотивация. Можно посоветовать родителям серьезно подойти к выбору детских книг. Все чаще видишь издания, в которых классические сюжеты грубо адаптированы, до примитивности. И это совсем не те книги, которые нужны вашему ребенку.