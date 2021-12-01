В Архангельске вручили Ломоносовские премии молодым ученым

Ломоносовские дни в Архангельской области завершились вручением Ломоносовских премий в администрации столицы Поморья. В юбилейный для великого ученого год лауреатами названы трое архангелогородцев.

В номинации "Молодые ученые" победителями стали старший преподаватель кафедры фундаментальной и прикладной физики Северного (Арктического) федерального университета Александр Волков, а также врачи-стоматологи и преподаватели Северного государственного медицинского университета Дарья и Вячеслав Поповы. Они получили премии по 50 тысяч рублей, а также памятные нагрудные знаки, выполненные земляками Ломоносова - мастерами резьбы по кости.

На торжественной церемонии, которая прошла в городской администрации, лауреатов поздравил глава Архангельска Дмитрий Морев.

- Мы вручили эти премии в год 310-летия Михаила Васильевича Ломоносова. Молодые ученые Архангельска доказали, что они являются продолжателями дела нашего великого земляка. Поморской науке быть! - сказал мэр.

Он отметил, что в этом году все работы имеют практическую ценность.

- Я уверен, что прибор для исследования свойств льда найдет свое применение, в первую очередь в Архангельске, а гигиенический гель, который уже зарекомендовал себя, обретет потребителей по всему миру, - сказал Дмитрий Морев.

Исследовательскую работу на тему изучения прочности льда представили ученые Северного (Арктического) университета.

- Получение экспресс-методов изучения его плотности очень важно для наших ледовых переправ. Как с практической оценки можно было бы его применить? - спросил глава города у Александра Волкова.

Дмитрий Морев: "Молодые ученые Архангельска доказали, что они являются продолжателями дела нашего великого земляка"

Лауреат ответил, что вместе с коллегами работает над тем, чтобы разработать специальный прибор. Он достаточно простой: два электрода помещаются в лед, после чего замеряются его диэлектрические параметры при определенной частоте поля.

- Условия образования льда у нас определяются электрическими свойствами. Мы помещаем лед между двух ячеек и измеряем электрическую проводимость. Все зависит от того, как лед образовывался, при какой температуре (графики будут различными), - ответил ученый, подчеркнув, что замер прочности льда занимает мало времени - ответ исследователи получают практически моментально.

- Эти данные либо накапливаются, либо отправляются в режиме реального времени. И таким образом мы косвенно, но тем не менее определяем прочность льда. Но лед различается - морской и речной. Мы пока работаем с речным, а с морским проводим эксперименты для того, чтобы выяснить, как влияют примеси льда на его диэлектрические свойства, - рассказал лауреат.

Проблема в том, чтобы широкополосный диэлектрический спектрометр - так называется этот прибор - большого размера, из-за чего его сложно эксплуатировать. Но специалисты по микросистемной технике Северного (Арктического) университета работают над тем, чтобы сделать спектрометр более компактным и удобным для использования на практике.

Отметим также, что присуждение Ломоносовской премии за исследование свойств льда очень символично, ведь первым научную классификацию полярных льдов предложил именно Михаил Васильевич.

Александр Волков: Замерить прочность льда можно будет моментально. Фото: Павел Кононов

Тем временем исследование супругов Дарьи и Вячеслава Поповых имеет огромное значение для сохранения здоровья людей, в первую очередь жителей арктических территорий, больше других страдающих стоматологическими заболеваниями.

Они подобрали уникальную формулу геля для лечения полости рта с использованием биоресурсов Поморья. Препарат сделан на основе морских водорослей - своего рода арктического суперфуда, заслуженно считающегося "волшебным сундучком" витаминов и микроэлементов природного происхождения. В частности, для получения геля используется вытяжка из морской капусты - ламинарии.

Дарья и Вячеслав Поповы сумели доказать, что их гель обладает иммуностимулирующим, антиоксидантным, антисептическим, а также антибактериальным и противовоспалительным действием. А уникальность геля Поповых в том, что он разработан с использованием технологий безопасной водорастворимой формы медь производного хлорофилла. Тем временем аналогичные препараты конкурентов включают спирт, что увеличивает количество противопоказаний.

Гель архангельских ученых, кстати, может использоваться при разных недугах, но лечение заболеваний десен - его основная цель. Уже в ближайшее время препарат может появиться в продаже.

- Мы занимаемся созданием геля более шести лет. Все наши успехи - это работа команды вместе с коллегами кафедры фармации и фармакологии Северного медицинского университета, - отметил Вячеслав Попов.

- А на себе препарат испытали? - поинтересовались журналисты.

- Да, конечно, - ответил ученый. - Но широко использовать наш гель было нельзя до выдачи соответствующего сертификата. Мы его должны получить в ближайшее время - после чего гель можно будет назначать пациентам.

Отметим, что супруги работают также над другими инновационными методами диагностики и лечения стоматологических заболеваний. В частности, занимаются профилактикой детских стоматологических недугов.

Справка "РГ"

Администрация Архангельска и Ломоносовский фонд ежегодно проводят конкурсы на соискание премии имени Ломоносова. Премия присуждается талантливым ученым, специалистам в разных сферах деятельности, а также коллективам, которые внесли вклад в развитие науки, техники, культуры Архангельской области.