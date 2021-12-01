В Коми разрешили не отстранять непривитых сотрудников до 1 февраля

В Республике Коми на два месяца продлена обязательная вакцинация для категорий сотрудников, которые работают с людьми. Завершить курс прививок от коронавируса они должны до 1 февраля. Об этом заявил губернатор региона Владимир Уйба в своем видеообращении.

В Республике Коми, как и во многих регионах, действует норма об обязательной вакцинации для ряда сфер. Прививки должны сделать, например, медработники, педагоги, работники торговли, общепита, сферы услуг, учреждений культуры. Распространяется это требование и на госслужащих. С 1 декабря работодатель получал право отстранять сотрудника, который не привился и, например, не имеет медотвода.

Сейчас власти региона пошли на уступки. С 1 декабря никого отстранять не будут. Норма вводится с 1 февраля. Владимир Уйба объяснил перенос тем, что людям надо дать время сделать прививку. Но при этом губернатор вынес сразу несколько предупреждений. Во-первых, это последний перенос, с 1 февраля норма будет действовать. Во-вторых, если непривитый гражданин придет на работу с коронавирусом и заразит коллег, то по каждому факту будет проводиться административное расследование. В-третьих, срок до 1 февраля определен региональным законом. Если на федеральном уровне будут внесены изменения по корректировке сроков обязательной вакцинации, то в регионе будут следовать общероссийским требованиям.

Кроме того, на региональном уровне будут приниматься справки, подтверждающие факт перенесенной болезни по высокому титру антител. Если показатель от 150 и выше, то гражданин считается переболевшим. Но эта норма будет действовать только в Коми. Если гражданин решит выехать с этой справкой, например, в Псковскую область и посетить по ней кафе, то его не примут.