В мастерской петербургских кукольников создали музей ангелов

Петербургский, Любашинский, Печальный... Три маленьких бронзовых ангела, совершенно не похожих на своих классических собратьев, живут в разных уголках Петербурга. Первый - в Измайловском саду - интеллигентный старичок в шляпе, под зонтиком и с книжкой. Второй - в Любашинском - юный босоногий поэт в окружении фонтанов. Третий - на набережной реки Карповки - воплощение памяти о медработниках, погибших в бою с коронавирусом. Рядом с последним всегда цветы и свечи...

Ангельские скульптуры стали этакими уютными символами города: их навещают, с ними в обнимку фотографируются и разговаривают, им даже вяжут шарфики, чтобы не мерзли.

Художник-кукольник Роман Шустров, создавший этих ангелов, скончался от ковида в мае 2020-го. А через год не стало его супруги Марии Касьяненко, которая тоже была самобытной художницей. Но остались их работы - добрые, теплые, трогательные персонажи, которые кажутся живыми, и многое другое. Родные и друзья пары решили, что это замечательное наследие должно быть доступно всем. Так в небольшой квартире-мастерской Романа и Марии на проспекте Римского-Корсакова, 93 появился музей Петербургских ангелов.

Слово "рассматривать" к его экспонатам не очень подходит - с ними хочется знакомиться, как с интересными людьми. Вот, например, восседает одухотворенная девушка с развевающимися волосами: зеленое платье в горошек, в одной руке книжка, в другой - чашка, а на коленях важный синий кот. Это одна из последних работ Марии под названием "Кофе, кошка, Мандельштам". Она создана по мотивам известного теста Анны Ахматовой на пристрастия гостей: что вы предпочитаете? (Другой вариант ответа - "Чай, собака, Пастернак"). Скульптуру приобрел один коллекционер, но после трагедии подарил ее будущему музею.

Теперь рядом с девушкой стоит и высокая тонкая статуэтка самой Ахматовой - последняя скульптура Романа. А неподалеку - добродушный Гоголь, дипломная работа Марии, созданная под руководством Шустрова.

На другой полке - миниатюрная "Дама с собачкой". От привычного образа чеховского персонажа она отличается весьма почтенным возрастом. Дело в том, что Роман Шустров очень любил стариков и старушек, считал их подлинными носителями петербургской культуры. Именно они вдохновляли художника на создание ангелов. "Даме с собачкой" автор придал черты Галины Сергеевны - бабушки Маши - и оперной певицы Любови Дельмас.

- Сначала Рома примерял эту скульптуру к Таврическому саду, возле которого он вырос, - вспоминает искусствовед Ольга Шустрова. - Но потом они с Машей переехали в Коломну. В этом районе, который он очень любил и хорошо знал, всю жизнь прожила Любовь Дельмас. В молодости у нее был роман с Александром Блоком, она блистала, была очень красива. И появился такой образ: пожилая певица гуляет с собачкой по Коломне, вспоминает любимого поэта, в ее сумочке лежит томик стихов. Рома хотел украсить этой и другими малыми скульптурами небольшой бульвар в конце улицы Декабристов.

Тогда замысел не удалось воплотить, но теперь "Дама с собачкой" все-таки появится в городском пространстве - предположительно, во внутреннем дворике нового здания консерватории на углу улицы Глинки.

Напомним, что "Печальный ангел" тоже был установлен на Карповке уже после ухода Романа Шустрова. Найти грустный образ для памятника врачам среди его оптимистичных работ оказалось непросто - подошел только "Ангел с граммофоном", которого можно увидеть в новом музее. Он задумался, потому что слушает музыку. Для городской скульптуры граммофон убрали, Мария сделала одеяние ангела похожим на власяницу, тщательно проработав каждую деталь. Это совместная работа художников.

Если Роман работал широко, с размахом, то Мария - очень кропотливо. В их творчестве много общего, но при этом у каждого оно узнаваемо и разнообразно. Например, Роман делал еще и деревянные маски. Его супруга, дизайнер рекламы по образованию, освоила множество техник - скульптура из папье-маше, дерева и других материалов, валяние, вязание, каллиграфия... В музее представлены воздушные ироничные автопортреты и другие картины Марии.

В квартиру на Римского-Корсакова художники перебрались не так давно - осенью 2019-го. До этого они десять лет жили в "Доме-сказке", как называют его в народе, на Английском проспекте. Там родились сотни их персонажей, большая часть которых разошлась по частным коллекциям и галереям. Туда приходило множество людей - не только посмотреть, но и самим научиться делать кукол. Такое же творческое и открытое пространство Роман с Марией успели создать на новом месте.

- Обычно художники не задумываются о том, как хранятся их работы в мастерской. Они лежали в каких-то чемоданах, тюках - мы их вытащили, дали им "вздохнуть", расставили, чтобы можно было с ними общаться, - рассказывает общественный директор музея Елена Добрякова, которая была очень дружна с художниками. - Хочется, чтобы музей был не просто мемориальным, куда приходят, смотрят и уходят. Он должен быть живым! Здесь будут проходить мастер-классы для детей и взрослых, литературные, музыкальные и театральные камерные вечера. На Рождество появится вертеп.

По словам Ольги Шустровой, все родные петербургских кукольников тоже были людьми творческими, поэтому жизнь большой семьи была похожа на сплошной вдохновляющий спектакль. В музее Петербургских ангелов постараются сохранить эту атмосферу.

Фото: Марина Ледяева/РГ

Код места

То, что Роман Шустров со своей супругой жил в Коломне и никуда не хотел отсюда уезжать, - не просто факт его биографии, уверен культуролог Вадим Высоцкий. Этот район называют петербургским Монмартром, потому что он всегда притягивал художников, артистов, поэтов и других людей искусства.

- Мне нравится определение, которое, как считается, дал Коломне Осип Мандельштам: "полу-Венеция, полу-театр". В течение трехсот лет атмосфера Коломны, созданная артистической, художественной и литературной богемой, очень мало менялась. Зачастую люди попадали сюда случайно, но потом без них уже невозможно было представить это место. Такой частью Коломны были и художники-кукольники Роман Шустров и Мария Касьяненко, - рассказывает Вадим Высоцкий.

У создателя ангелов были проекты для любимого района. Он хотел обустроить Театральный бульвар возле музея Александра Блока: установить там малые скульптуры петербургских художников, красивые скамьи и фонари. Но получить на это разрешение не удалось.

Еще один незавершенный проект Романа связан с Матисовым островом: он предлагал создать на месте промзоны арт-пространство с мастерскими художников, скульпторов и кузнецов. На берегах реки Пряжки появились бы малые скульптуры, а на пустыре - мельница с фигурой финского мельника Матиаса, именем которого назван остров.