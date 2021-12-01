В Петербурге МРОТ достигнет 21,5 тысяч рублей

С 1 января в Петербурге минимальный размер оплаты труда составит 21,5 тысяч рублей, сообщает администрация Северной столицы.

При этом прожиточный минимум на следующий год для взрослых в Петербурге установлен на уровне 13571 рубль.

В 2021 году МРОТ менялся в городе дважды. В начале года он составлял 19190 рублей, с 1 октября его подняли до 19690 рублей.

По данным HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в Петербурге сейчас составляет 57,6 тысяч рублей. Правда, эта сумма получается при суммировании в том числе зарплатных предложений высококвалифицированных специалистов, например, из IT-индустрии, в то время как "минималку" платят, как правило, сотрудникам без опыта и квалификации.