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01.12.2021 21:07
Рубрика: Власть

В Петербурге начали тестировать "зеленую волну" для троллейбусов

Текст: Вадим Смирнов (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 273(8624)
На Суворовском проспекте Санкт-Петербурга тестируют "зеленую волну" для общественного транспорта.

Суть идеи в том, чтобы дать автобусам и троллейбусам приоритет - они смогут двигаться, не притормаживая на светофорах. Для этого в водительских кабинах и на крышах подвижного состава устанавливается специальное оборудование, а светофоры обеспечиваются датчиками и антеннами распределенной системы управления, которые считывают сигнал с транспорта.

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Сами светофоры связаны между собой и Центром управления дорожного движения оптоволоконной линией связи для обеспечения координированного управления перекрестками. Дорожный контролер, анализируя информацию с борта, принимает решение удлинить фазу либо сократить и одновременно регулирует пешеходные потоки. Таким образом удается избежать задержек при прохождении светофорных перекрестков.

- Это проект, аналогов которому по технической составляющей прежде не было, - подчеркивают в комитете по транспорту Санкт-Петербурга. - Система прямой радиосвязи с транспортным средством позволила на одной из самых загруженных городских магистралей - Суворовском проспекте - от Невского проспекта до Заячьего переулка - дать приоритет общественному транспорту.

Пока в тестировании системы задействованы два троллейбуса пятого маршрута. Всего же через Суворовский проспект проходят трассы пяти троллейбусных маршрутов (№ 5, 7, 11, 16, 33) и двух автобусных (№ 54 и 181).

В планах на 2022 год - установка "умных" светофоров на участке Суворовского проспекта от Заячьего переулка до Тульской улицы и далее до Большеохтинского моста.

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