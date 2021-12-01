В Петербурге суд разрешил выгуливать собак выше 40 см без намордника

Санкт-Петербургский городской суд признал недействительной норму городского закона, которая обязывает выгуливать собак выше 40 сантиметров в наморднике.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, это правило появилось в городском законе об административных правонарушениях в 2010 году.

Оспорить ее житель города Сергей Кожухов решился после того, как его оштрафовали за выгул собаки. Внимательно изучив законодательство об ответственном обращении с животными, петербуржец подал в суд.

- Мы указывали в суде, что федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" проводит концепцию не столько внешнего, "силового" регулирования поведения собак, сколько подчеркивает ответственность владельцев за поведение своих питомцев. Наши оппоненты пытались доказать, что субъекты РФ вправе накладывать дополнительные ограничения, - сообщил "РГ" адвокат петербуржца Алексей Царев.

Петербуржец вместе с адвокатом добивались права вообще не использовать поводок и намордник для выгула неагрессивных собак. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, в резулятивной части указал, что противоречит федеральному законодательству только требование о наморднике.

Также суд пришел к выводу, что высота собаки в холке не является критерием агрессивности. Таким образом, благодаря одному человеку, решившему оспорить свои штрафы, без намордников смогут выгуливать своих питомцев владельцы овчарок, спаниелей, догов и десятков других пород.