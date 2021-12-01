В Петербурге суд разрешил выгуливать собак выше 40 см без намордника

Новости

До 1 607 сократилось количество военнослужащих с коронавирусом 22:48
В США выявлен первый случаи заболевания штаммом "омикрон" 22:33
ВВП России в октябре вырос до 4,9% 22:16
Вышел новый трейлер четвертой "Матрицы" с Лоуренсом Фишборном 21:40
Россия и Китай разработали совместный авиационный стандарт 21:37
Минэнерго: Ограничения Китая не окажут влияния на экспорт угля из РФ 21:33
В Киеве проходит митинг недовольных действиями украинских властей 21:29
Составлен рейтинг самых полезных продуктов для иммунитета 20:54
Строительство по адресной инвестпрограмме пока выполнено лишь на 18% 20:50
В США от последствий COVID-19 умер противник вакцинации 20:31
Завершено расследование уголовного дела о халатности госинспектора автонадзора 20:14
Карацев стал претендентом на приз "Прогресс года" АТР 20:12
Число пострадавших при взрыве на шахте "Листвяжная" выросло до 99 20:00
На матчах московских клубов РПЛ разрешено заполнять стадион на 70 процентов 19:42
Кабмин установит требования для критической информационной инфраструктуры 19:39
Под Ростовом в тройном ДТП погибли три человека 19:17
ВОЗ: Штамм "омикрон" выявлен в 23 странах 19:09
На границе Афганистана и Ирана произошла перестрелка 18:59
Поставки российского вертолета Ка-62 начнутся в 2022 году 18:57
Лукашенко: Среди беженцев на границе с Польшей есть женщины и дети 18:53
В России создадут десятки сельских туристических маршрутов 18:30
В Москву идут 10-градусные морозы 18:22
Техкомитет ОПЕК+ ухудшил прогноз по спросу на нефть в 2022 году 18:16
Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров 18:02
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 21:20
Рубрика: Власть

В Петербурге суд разрешил выгуливать собак выше 40 см без намордника

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 273(8624)
Санкт-Петербургский городской суд признал недействительной норму городского закона, которая обязывает выгуливать собак выше 40 сантиметров в наморднике.

По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, это правило появилось в городском законе об административных правонарушениях в 2010 году.

Фото: iStock
В России предложили запретить выгул собак без намордника и поводка

Оспорить ее житель города Сергей Кожухов решился после того, как его оштрафовали за выгул собаки. Внимательно изучив законодательство об ответственном обращении с животными, петербуржец подал в суд.

- Мы указывали в суде, что федеральный закон "Об ответственном обращении с животными" проводит концепцию не столько внешнего, "силового" регулирования поведения собак, сколько подчеркивает ответственность владельцев за поведение своих питомцев. Наши оппоненты пытались доказать, что субъекты РФ вправе накладывать дополнительные ограничения, - сообщил "РГ" адвокат петербуржца Алексей Царев.

Петербуржец вместе с адвокатом добивались права вообще не использовать поводок и намордник для выгула неагрессивных собак. Суд, рассмотрев обстоятельства дела, в резулятивной части указал, что противоречит федеральному законодательству только требование о наморднике.

Также суд пришел к выводу, что высота собаки в холке не является критерием агрессивности. Таким образом, благодаря одному человеку, решившему оспорить свои штрафы, без намордников смогут выгуливать своих питомцев владельцы овчарок, спаниелей, догов и десятков других пород.

В регионах Власть Право Административное право Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Косачев: Гипертрофированное самомнение превращает НАТО в угрозу человечеству
Совфед одобрил увеличение прожиточного минимума до 12 654 рублей
Путин проведет очно большую пресс-конференцию 23 декабря
В Кремле заявили о готовности противодействовать штамму "омикрон"
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина