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01.12.2021 16:56
Рубрика: Культура

В Петербурге покажут премьеру по "книге века" Достоевского

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
4 декабря Театр-фестиваль "Балтийский дом" представит премьеру - "Сцены из Мертвого дома" по мотивам повести Ф.М. Достоевского "Записки из Мертвого дома".
Репетиции спектакля "Записки из Мертвого дома". Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом" Репетиции спектакля "Записки из Мертвого дома". Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"
Репетиции спектакля "Записки из Мертвого дома". Фото: Пресс-служба Театра-фестиваля "Балтийский дом"

Ставит спектакль на Малой сцене молодой петербургский режиссер Рача Махатаев - к 200-летию со дня рождения нашего классика и 160-летию публикации его произведения.

Фото: пресс-служба фестиваля Ф.М. Достоевского
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Достоевский написал мрачную историю из жизни заключенных в 1861 году, вернувшись "из глубины сибирских руд" - из Омского острога, где четыре года отбывал каторгу по политическому делу. Лично познав, как низко может пасть человек и как высоко может возвыситься его душа, писатель создал "книгу века", как ее назвали критики, - первый лагерный роман в истории русской литературы.

Как сообщили в пресс-службе, зрителям предстоит увидеть картины каторги в самых разных ее проявлениях. 10 лет носил кандалы главный герой повести - рассказчик Александр Петрович Горянчиков (актер Юрий Елагин), осужденный за убийство своей жены. Отбыв наказание, герой остаток жизни посвящает написанию дневника.

Виновные и невинные, хладнокровные убийцы и матерые контрабандисты, лихие воры и интеллигентные фальшивомонетчики, добродушные дворяне и мудрые крестьяне… Злые и добрые, раздавленные горем. Каждый обитатель острожного "Мертвого дома" рассказывает о себе все как на духу, словно перед страшным судом.

Спектакль создан в рамках проекта "Экспериментальная Сцена. Плюс" при поддержке Российского фонда культуры.

Справка "РГ"

Рача Махатаев родился в 1993 году в Казахстане. В 2012 году окончил Республиканский эстрадно-цирковой колледж им. Ж. Елебекова (Алма-Ата) по специальности "актер", в 2018 году - Российский государственный институт сценических искусств (СПбГАТИ), курс А. А. Праудина, по специальности "режиссер". Служил актером в Государственном академическом русском театре для детей и юношества им. Н. Сац (Алма-Ата).

В Алтайском театре драмы им. Шукшина поставил спектакль "Кроткая" по новелле Ф.М. Достоевского, в Восточно- Казахстанском драматическом - "Доходное место" А. Н. Островского, в Академическом русском театре драмы имени М. Горького (Нур-Султан) - "Грозу" А.Н. Островского, в Семипалатинском Русском драматическом театре им. Ф.М Достоевского - "Сиротливый запад" М. Макдонаха, "Завтра была война" Б. Васильева.

Какие спектакли показали на фестивале Достоевского российские театры
В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Достоевский 200

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