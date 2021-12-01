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01.12.2021 10:13

Кино высоких широт

В Заполярье на поддержку кинопроизводства выделят 15 миллионов рублей
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
В Мурманске состоялось ключевое кинособытие Европейского Севера России и арктических стран - XIII Международный кинофестиваль "Северный Характер", который проводился при поддержке Фонда президентских грантов и правительства Мурманской области. Партнерами проекта стали Центр развития кинопроизводства и министерство культуры региона. Фестиваль вошел в план мероприятий председательства России в Арктическом совете. Программа "Северного характера" включала в себя 153 показа на 15 площадках.
Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области
Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области

Обладателем Гран-при "Северного характера" в 2021 году стал фильм "Купе номер 6" (Финляндия, Эстония, Россия, Германия) режиссера Юхо Куосманена по сценарию Андриса Фельдманиса. Ранее лента удостоилась Гран-при Каннского международного кинофестиваля. Она повествует о путешествии финской студентки из Москвы в Мурманск, которой волею случая пришлось разделить долгую поездку с грубоватым российским шахтером. Несколько эпизодов фильма снимались в Мурманске в 2020 году.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области
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Возрождающееся кинопроизводство Заполярья обладает колоссальным творческим потенциалом, отметила президент "Северного характера" Светлана Солдатова. Это показал пятидневный сценарный акселератор "От байки к сценарию фильма" - мастерская, которую проводил известный российский режиссер и сценарист Владимир Щегольков. Одной из важных составляющих курса стал поиск идей для нового кинопроекта, который планируется создать в Мурманске и который будет основан на основе подлинных историй мурманчан. В ходе работы мастерской были отобраны 13 историй, из которых 7 вошли в шорт-лист.

- В 2021 году несколько фильмов здесь были сняты мурманскими режиссерами с местной командой, - отметила Светлана Солдатова. - Пока это документалистика и короткометражки хронометражом до получаса.

Всемерную поддержку работающим в Заполярье кинематографистам оказывают региональные власти. Недавно кинокомиссия Мурманской области определила победителей конкурса кинорибейтов в 2021 году. На поддержку из областного бюджета претендовали шесть национальных кинокартин, среди которых - исторические киноленты, триллеры и комедийные сериалы.

- С начала года вклад кинопроизводителей в нашу экономику составил более 58,5 миллионов рублей, - отметила председатель кинокомиссии, заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева. - Это проживание съемочных групп, питание, проезд, сьемка локаций, работа местного персонала и так далее. Нашу уникальную природу, интересные с исторической точки зрения места благодаря снятым здесь фильмам видят жители других регионов России и зарубежных стран, поскольку эти киноленты включены в программы международных фестивалей. Мы продолжим поддерживать кинопроизводителей и планируем увеличить общий объем рибейтов до 15 миллионов рублей.

Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области

Картины, которые получат рибейты от регионального правительства в 2021 году, снимались в Заполярье с февраля по октябрь этого года. Это художественные фильмы "Год рождения" (ООО "Друг друга"), "Три минуты молчания" (кинокомпания "СТВ"), "Шинед о"Коннор" (продюсерский центр "ВГИК-Дебют"), "Туман" (студия "Встреча"), сериал "Баренцево море" (ООО "Стар Медиа Дистрибьюшн") и второй сезон проекта "Полярный" (ООО "1-2-3 продакшн"). Киностудии получат в общей сложности 8,5 миллионов рублей. Эти средства помогут им покрыть часть расходов на производство кинофильмов в регионе.

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Напомним, кинорибейты впервые появились в Заполярье в 2020 году. Тогда в рамках конкурса на эти цели было выделено 5 миллионов рублей, поддержку получили 4 российские кинокомпании. Общий бюджет их расходов в Мурманской области составил более 31,5 миллионов рублей. Благодаря этому кинематограф в 2020 году инвестировал в экономику области 26,5 миллионов рублей. Поддержка кинопроизводства зарекомендовала себя как действенная мера для развития туризма и привлечения инвестиций в регион, сегодня это стало очевидным фактом.

Фото: Центр развития кинопроизводства Мурманской области

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