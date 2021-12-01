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01.12.2021 21:12
Рубрика: Власть

Власти Петербурга рассказали, как сэкономить на проезде

Текст: Людмила Гализова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 273(8624)
Жители Зеленогорска, Ломоносова, Петергофа, Павловска и других отдаленных районов Санкт-Петербурга будут меньше платить за поездки на большие расстояния, обещают в Смольном.

Сейчас в здешнем общественном транспорте действуют так называемые участковые и километровые тарифы - чем дальше едешь, тем больше платишь. Власти города объявили о том, что с 1 апреля 2022 года такой практике будет положен конец, тарифную сетку давно пора привести к единообразию. В рамках официальных границ Санкт-Петербурга будет установлен единый городской тариф - 60 рублей по разовому билету и 40 рублей по "Подорожнику". Чиновники подсчитали, что это сократит транспортные расходы жителей пригородов в два, а то и в три раза.

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Напомним, что с 2022 года проезд в общественном транспорте Петербурга подорожает на пять рублей: до 65 рублей в метро и до 60 - в автобусах, троллейбусах и трамваях. Но это так называемый гостевой тариф, для туристов и тех, кто пользуется общественным транспортом лишь изредка. Их немного: согласно официальной статистике, сейчас доля разовых поездок составляет 14 процентов. Для всех остальных есть способы сэкономить.

Тем, кто часто пользуется метрополитеном, власти города советуют обзавестись Единой картой петербуржца (ЕКП). Если оплачивать ею проезд в метро, то стоимость проезда с 1 января даже снизится на четыре рубля и составит 35 рублей. А если при этом воспользоваться мобильным устройством - то 31 рубль.

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Для обладателей единого электронного билета "Подорожник" цена проезда в следующем году немного увеличится, но все равно будет значительно ниже разового тарифа: 45 рублей в метро и 40 рублей в наземном транспорте.

По-прежнему будет выгодно оплачивать поездки в метро банковскими картами с использованием платежной системы "МИР", отмечают в администрации Санкт-Петербурга. В этом случае стоимость поездки в метро составит 46 рублей при оплате банковской картой в турникете и 41 рубль при оплате токенизированной картой.

Тем временем

С 1 апреля 2022 года в Санкт-Петербурге планируется ввести пересадочный тариф "60 минут", по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй - 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными.

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