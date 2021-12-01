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01.12.2021 21:04
Рубрика: Власть

Власти Заполярья нашли применение пустующим квартирам

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 273(8624)
Правительство Мурманской области направило федеральным властям предложение разрешить использовать средства Фонда реформирования ЖКХ для ремонта пустующих квартир и переселения в них жителей аварийных домов. Как показала практика реновации жилья в военных гарнизонах Заполярья, это примерно в два-три раза дешевле, чем строить новые дома.
В гарнизоне Печенга завершается ремонт пустовавшего дома. Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области В гарнизоне Печенга завершается ремонт пустовавшего дома. Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области
В гарнизоне Печенга завершается ремонт пустовавшего дома. Фото: Пресс-служба правительства Мурманской области

Брошенный жилфонд - большая проблема для региона. По данным теплоснабжающих предприятий, только в Мурманске и в шести военных городах и поселках - Заозерске, Полярном, Североморске, Высоком, Снежногорске и Гаджиево - насчитывается 2793 пустующих квартиры. В "туристической столице" Заполярья Кировске год назад выявлено более 120 квартир, брошенных владельцами или нанимателями. Если к ним прибавить остальные "гражданские" муниципалитеты региона, то это число возрастет еще минимум на несколько сотен.

Фото: iStock
Рост цен на стройматериалы повлияет на расселение аварийного жилья

Например, в ЗАТО Александровск есть жилые многоэтажки, в которых оставались обитаемыми не более одной-двух квартир. Однако систему отопления нельзя отрегулировать так, чтобы подавать тепло только в его обитаемую часть - обогревать приходится весь дом. Муниципальный бюджет ежегодно теряет на этом около 50 миллионов рублей. В масштабе региона счет идет на сотни миллионов.

- Истоки проблемы в том, что в советские годы существовали планы развития всех муниципальных образований, согласно которым города и поселки должны были разрастаться, - объясняет Илья Бармин, заместитель генерального директора компании "Мурманэнергосбыт". - Для того чтобы приезжающие на Крайний Север могли жить в комфортных условиях, жилье строилось ускоренными темпами. Когда СССР распался и перспективы удаленных и закрытых муниципальных образований стали весьма туманными, люди начали покидать их, попросту бросая жилье.

Возникала абсурдная ситуация: гражданин мог выехать из Мурманской области, никого не уведомляя об этом. О том, что прежний жилец давно отсутствует, местные власти нередко узнавали спустя несколько лет, когда ресурсоснабжающая организация обращалась в суд с иском о взыскании с муниципалитета накопившегося долга по коммунальным платежам.

С другой стороны, отследить, все ли наниматели муниципального жилья живут там, где зарегистрированы, и платят ли они за коммунальные услуги вовремя - задача не такая простая. Например, в поселке Видяево весь жилфонд является муниципальным. В городах Полярном и Гаджиево таких квартир тоже многие тысячи. Это, безусловно, компетенция местных администраций. Но регулярно обходить дома - труд весьма нелегкий, на это зачастую просто нет ресурса.

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Стремясь снизить расходы на "необитаемую" часть жилфонда, городские и поселковые власти стараются ремонтировать брошенные квартиры, чтобы вселять в них очередников и бюджетников. Есть еще один способ перестать выбрасывать бюджетные деньги на ветер - расселять и консервировать дома, где жилые квартиры исчисляются единицами. Такая работа активно ведется в поселке Высоком, Кандалакше, Никеле и ряде других муниципалитетов. Однако позволить себе ремонтировать пустующую жилплощадь могут не все. Если Мурманск в состоянии приводить в порядок несколько десятков брошенных квартир ежегодно, то многим муниципалитетам с более скромными доходами под силу ремонтировать по две-три квартиры в год. Возможность привлекать для этого средства Фонда реформирования ЖКХ была бы хорошим подспорьем.

Кстати

Муниципалитеты Мурманской области дополнительно получат из областного бюджета 485 миллионов рублей. Из них более 130 миллионов пойдут на частичную оплату муниципальных долгов перед ресурсоснабжающими организациями и на содержание пустующего жилья.

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