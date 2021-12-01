В Петербурге вручили награды конкурса "ТЭФИ-Регион"

В Петербурге подвели итоги самого значимого и престижного для телевизионной журналистики страны конкурса - "ТЭФИ-регион". Лучшие журналисты, репортеры, ведущие программ, операторы, режиссеры представляли на суд свои работы. Всего на конкурс было заявлено 428 работ, 54 из которых вышли в финал. Восемнадцать победителей получили бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

- Журналист, особенно телевизионщик, - это диагноз. Нужно болеть этим, - отметила на церемонии генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева. - Если ты чувствуешь, что ты не можешь без этого жить, тогда, возможно, еще светит эта статуэтка. Это первое. И второе - надо быть профессионалом во всех смыслах этого слова. Вышедшие в финал свой статус подтвердили.

Это уже двадцатое по счету награждение не случайно состоялось в северной столице - город идеально подходит для проведения юбилейных событий. На церемонии награждения победителей даже прозвучало предложение на постоянной основе сделать Санкт-Петербург центром этого телевизионного конкурса и проводить все дальнейшие финалы именно здесь, тем более что поводов к этому достаточно. Именно в Санкт-Петербурге Александр Попов впервые проводил свои опыты по получению изображения с помощью электронно-лучевой трубки, которые положили начало телевизионной эре. Здесь была создана первая телестудия, было запущено первое в стране производство телевизоров. И именно петербургские зрители впервые увидели телевизионные программы в цветном изображении.

Пока преждевременно делать выводы, станет ли город столицей ТЭФИ, но идею встретили бурными аплодисментами.

Церемония проходила в одном из красивейших заданий города - Государственной академической капелле. Официальным партнером и соорганизатором финала стал телеканал "Санкт-Петербург".

Встреча коллег, на которую собираются представители разных телеканалов страны и звезды федерального телевещания, - одна из возможностей повышения профессионального мастерства. За три дня мероприятия участникам удалось плодотворно пообщаться между собой.

Но главным событием "ТЭФИ", конечно, стала церемония награждения победителей.

Эксперты предложили сделать Петербург столицей "ТЭФИ"

Телеканал "Санкт-Петербург" стал обладателем двух серьезных наград конкурса. Максимально высоко была оценена работа журналиста Юрия Зинчука, ведущего программы о событиях, людях, явлениях "Пульс города".

- Ведущий - это лишь витрина, а за моей спиной - огромный тяжелый труд команды канала, который носит гордое имя "Санкт-Петербург", - сказал он. - "Санкт-Петербург" - это не просто региональное СМИ. Это телеканал города, который сам по себе является феноменом.

Второй "Орфей", получивший питерскую прописку, достался программе "Утро в Петербурге" в номинации "Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа". Его получала одна из ведущих программы Людмила Ширяева.

Всякий раз перед объявлением победителя в каждой номинации зал замирал в ожидании - получить награды "ТЭФИ" - это, действительно, очень значимое событие в профессиональной жизни любого телевизионного журналиста. Несколько нынешних победителей, например, признались, что шли к этому моменту многие годы и получили заветную статуэтку далеко не с первой попытки.

Достойным завершением церемонии стало еще одно награждение, неожиданное для самого героя. Бронзовый "Орфей" был вручен члену Академии Российского телевидения Кириллу Набутову за личный вклад в развитие регионального телевидения.