В Петербурге вручили награды конкурса "ТЭФИ-Регион"

- Журналист, особенно телевизионщик, - это диагноз. Нужно болеть этим, - отметила на церемонии генеральный директор фонда "Академия российского телевидения" Этери Левиева. - Если ты чувствуешь, что ты не можешь без этого жить, тогда, возможно, еще светит эта статуэтка. Это первое. И второе - надо быть профессионалом во всех смыслах этого слова. Вышедшие в финал свой статус подтвердили.
Это уже двадцатое по счету награждение не случайно состоялось в северной столице - город идеально подходит для проведения юбилейных событий. На церемонии награждения победителей даже прозвучало предложение на постоянной основе сделать Санкт-Петербург центром этого телевизионного конкурса и проводить все дальнейшие финалы именно здесь, тем более что поводов к этому достаточно. Именно в Санкт-Петербурге Александр Попов впервые проводил свои опыты по получению изображения с помощью электронно-лучевой трубки, которые положили начало телевизионной эре. Здесь была создана первая телестудия, было запущено первое в стране производство телевизоров. И именно петербургские зрители впервые увидели телевизионные программы в цветном изображении.
Пока преждевременно делать выводы, станет ли город столицей ТЭФИ, но идею встретили бурными аплодисментами.
Церемония проходила в одном из красивейших заданий города - Государственной академической капелле. Официальным партнером и соорганизатором финала стал телеканал "Санкт-Петербург".
Встреча коллег, на которую собираются представители разных телеканалов страны и звезды федерального телевещания, - одна из возможностей повышения профессионального мастерства. За три дня мероприятия участникам удалось плодотворно пообщаться между собой.
Но главным событием "ТЭФИ", конечно, стала церемония награждения победителей.
Телеканал "Санкт-Петербург" стал обладателем двух серьезных наград конкурса. Максимально высоко была оценена работа журналиста Юрия Зинчука, ведущего программы о событиях, людях, явлениях "Пульс города".
- Ведущий - это лишь витрина, а за моей спиной - огромный тяжелый труд команды канала, который носит гордое имя "Санкт-Петербург", - сказал он. - "Санкт-Петербург" - это не просто региональное СМИ. Это телеканал города, который сам по себе является феноменом.
Второй "Орфей", получивший питерскую прописку, достался программе "Утро в Петербурге" в номинации "Ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа". Его получала одна из ведущих программы Людмила Ширяева.
Всякий раз перед объявлением победителя в каждой номинации зал замирал в ожидании - получить награды "ТЭФИ" - это, действительно, очень значимое событие в профессиональной жизни любого телевизионного журналиста. Несколько нынешних победителей, например, признались, что шли к этому моменту многие годы и получили заветную статуэтку далеко не с первой попытки.
Достойным завершением церемонии стало еще одно награждение, неожиданное для самого героя. Бронзовый "Орфей" был вручен члену Академии Российского телевидения Кириллу Набутову за личный вклад в развитие регионального телевидения.