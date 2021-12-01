Зона платной парковки в Петербурге увеличилась в 2,5 раза

Бесплатно оставить машину в центре Санкт-Петербурга стало сложно как никогда прежде. С 1 декабря в зону платной парковки вошла еще 71 улица - в дополнение к прежним 28, то есть практически вся территория между Невой, Фонтанкой и Невским проспектом.

Пилотная зона платной парковки появилась на некоторых улицах Петербурга в 2015 году. Власти эффектом довольны и намерены продолжать работу в этом направлении.

- Упорядочился автомобильный трафик, увеличилась пропускная способность улиц и выросла скорость движения общественного транспорта, - перечисляет плюсы платной парковки заместитель председателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. - Также мы видим, что сократились случаи парковки на тротуарах и вторым рядом. В действующей платной зоне выросла оборачиваемость мест: парковочная сессия длится не более двух-трех часов. Этот эффект мы увидим и в новой зоне платной парковки.

Одновременно с увеличением зоны платной парковки увеличиваются и расценки - с 60 до 100 рублей за час. Понятно, что горожане, которые работают в центре, не разделяют воодушевления чиновников.

- Мой офис находится на 5-й Советской улице, то есть в самой середине новой зоны платной парковки. Приезжаю к десяти утра, уезжаю не раньше шести вечера. Выходит, я должна ежедневно платить по 800 рублей за удовольствие ездить на работу, - подсчитывает петербурженка Татьяна Кравченко. - На оплату парковки уйдет вся зарплата. Общественный транспорт - не мой вариант, я живу за городом. Не говоря уже о том, что в разгар пандемии хотелось бы избежать скопления народа в автобусах и метро.

Тем, кто не готов отказываться от личного автомобиля, власти предлагают приобрести абонемент: месячный - за 20 075, годовой - за 179 580 рублей.

По-прежнему парковаться бесплатно смогут жители домов, попавших в зону платной парковки (только собственники, арендаторам квартир придется платить), и некоторые категории льготников. Для этого надо собрать пакет документов и оформить "парковочное разрешение жителя" через Единый портал госуслуг в Санкт Петербурге или МФЦ.

Напомним, территорию, где можно припарковаться только за деньги, легко узнать по голубой разметке и дорожным знакам (всего их установлено 3100). Также установлено 40 паркоматов. Впрочем, по опыту Городского центра управления парковками, ими пользуется лишь четверть автовладельцев. Остальные предпочитают пользоваться бесконтактными способами оплаты.

В дальнейших планах Смольного - распространить зону платной парковки на весь левобережный исторический центр - от Невы до Обводного канала.

Кстати

Оформить разрешение на бесплатную парковку могут:

- зарегистрированные на территории Петербурга многодетные семьи;

- владельцы электромобилей;

- собственники жилых помещений, чьи дома находятся в зоне платной парковки: участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, блокадники.

Как это работает

Парковка работает в платном режиме с 08.00 до 20.00 ежедневно. Оплата должна быть произведена в течение 15 минут после размещения автомобиля. Сделать это без комиссии можно несколькими способами:

- через паркомат;

- с помощью сайта или мобильного приложения "Парковки Санкт-Петербурга";

- по СМС по номеру 5303.

Подробности можно узнать у чат-бота @SPBParkingBot в мессенджере Telegram и в круглосуточном контактном центре по телефону (812) 417-50-00.