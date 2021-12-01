Аксенов ответил на обвинения Киева в адрес вице-адмирала Березовского

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал пустышкой возбужденное на Украине уголовное дело против заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Еще одна правовая пустышка от киевского режима: на Украине собрались заочно осудить заместителя командующего Тихоокеанским флотом России Дениса Березовского, - написал Сергей Аксенов. - В марте 2014 года Денис Валентинович поддержал выбор народа Крыма, что ему теперь и пытаются поставить в вину".

Глава Крыма предложил привлекать к ответственности тех, кто штампует незаконные дела в отношении российских граждан.

Напомним, накануне Киевский апелляционный суд вынес постановление о задержании самого Аксенова. На Украине ему вменили в вину посягательство на территориальную целостность и насильственное свержение конституционного строя. На это Аксенов ответил, что будет ждать, когда из Киева его придут задерживать и саркастически отозвался о подобных судебных вердиктах.

Сегодня же так называемая "прокуратура Автономной Республики Крым" направила в суд обвинительное заключение в отношении Дениса Березовского. Ему инкриминируют подрывную деятельность против Украины. 1 марта 2014 года на тот момент и.о. президента Украины Александр Турчинов назначил Березовского командующим ВМФ страны. Тогда Березовский выступил перед личным составом Военно-морских сил Украины и журналистами, заявив, что отказывается выполнять любые приказы Киева. 2 марта 2014 года Денис Березовский принял присягу народу Крыма. В 2018 году приказом министра обороны РФ он назначен на должность заместителя командующего Тихоокеанским флотом.