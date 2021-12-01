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04.12.2021 06:00
Рубрика: Культура

Балерина из Калифорнии решила стать россиянкой из-за любви к балету

Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Неделя № 273(8624)
Уроженка Беверли-Хиллз (США) 27-летняя Джой Аннабель Уомак, больше года исполняющая первые партии на сцене Астраханского государственного театра оперы и балета, получила российское гражданство. Балерина призналась, что это было мечтой ее детства из-за страстной любви к балету - искусства, в котором России нет равных.
Джой Уомак хочет танцевать только в России. Фото: Александр Потапов Джой Уомак хочет танцевать только в России. Фото: Александр Потапов
Джой Уомак хочет танцевать только в России. Фото: Александр Потапов

Актриса "заболела" русским балетом в четыре года после того, как посмотрела с мамой "Лебединое озеро" во время гастролей Большого театра в Калифорнии. С тех пор все свое жизненное упорство Джой направила на воплощение мечты. Она начала заниматься балетом в Лос-Анджелесе, затем стала ученицей классической балетной школы в Вашингтоне под руководством бывшего балетмейстера Мариинского театра Санкт-Петербурга Олега Виноградова, где она убедилась, что хочет танцевать только в России.

Фото: instagram.com/ sangadzhiev__
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- Россия занимает особое место в балетном искусстве. Она не похожа ни на одно другое место на Земле! - рассказала Джой Уомак.

В 15 лет будущая артистка уговорила родителей отправить ее в Москву. Джой выучила русский язык и поступила в Академию балета Большого театра. Там она стала лучшей ученицей, получив красный диплом и приглашение танцевать на главной балетной сцене страны. Это был неслыханный успех - начинающая актриса даже попала на полосы New York Times. Она стала второй американкой, выступающей в Большом театре, причем с перерывом в полвека. Ее предшественница Анастасия Стивенс из Массачусетса танцевала в Большом в 1960-х годах, но вскоре навсегда ушла со сцены.

Однако Джой тоже покинула Большой после года работы, но осталась благодарна театру за возможность сделать первые профессиональные шаги на его сцене. Больше года балерина является примой Астраханского театра оперы и балета, солируя в постановках "Ромео и Джульетта", "Дон Кихот", "Лебединое озеро" и других.

- Мне очень понравилось работать с балетом Большого театра, и я буду продолжать любить эту труппу, как свою первую любовь, - рассказала балерина.

Танцовщица утверждает, что полюбила не только русский балет, но и саму Россию.

Актриса "заболела" русским балетом в четыре года, после того, как посмотрела "Лебединое озеро"

- Культура, история, традиции и прежде всего люди. Стойкость, глубокое терпение и теплое гостеприимство - черты характера русских людей, которые глубоко повлияли на меня, - сообщила артистка.

Фото: Пресс-служба МАМТ
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Джой уже пять лет имеет статус постоянного жителя России, в июне актриса начала оформлять гражданство, но столкнулась с трудностями. Она обратилась с письмом к президенту Владимиру Путину, и ее заявку одобрили. В ноябре в отделении УФМС по Астраханской области балерине вручили российский паспорт.

- Спасибо за то, что сделали возможной эту новую главу моей истории. Я надеюсь повысить ценность этой невероятной страны, - сообщила Джой Уомак.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе Астраханского театра оперы и балета, в эти дни готовится очередная премьера с участием Джой Уомак в главной роли - балет "Сильфида". А 2 декабря в онлайн-кинотеатрах России и 10 декабря - в США выходит документальный фильм о новой россиянке "Джой: американка в русском балете", рассказывающий историю девушки с необычной мечтой.

В регионах Культура Театр Танец Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область

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