Косачев оценил угрозу Киева властям Беларуси по Крыму

Угрозы представителей властей Украины белорусской стороне останутся в жанре политических деклараций, а не практических действий, считает заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что в случае, если Минск признает Крым российским, то Киев будет действовать "по полной программе".

"Заявление совершенно предсказуемое, оно выдержано в жанре прямой угрозы, и, разумеется, такие угрозы в принципе неприемлемы в отношениях между соседними государствами. Я думаю, что за этими угрозами ничего не стоит, кроме желания еще раз продекларировать свою позицию неприятия изменения статуса Крыма", - сказал Косачев RT.

Сенатор напомнил, что Беларусь - суверенное государство, которое уже давно живет под внешним давлением и под ним "научилось выстраивать свою жизнь, свою политику, отстаивать свой суверенитет". Он уверен, что белорусское руководство действует осознанно, четко просчитывая все последующие сюжеты. "Поэтому думаю, что подобного рода угрозы так и останутся в жанре политических деклараций, а не практических действий", - добавил он.