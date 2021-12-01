Крым восстанавливает инфраструктуру после урагана

В самый разгар стихии на полуострове без электричества остались почти 60 тысяч человек. 65 деревьев вырваны с корнем, поврежден 21 автомобиль, сорвано с крыш 10 кровель, повреждено шесть судов, одно из них затонуло. Пять человек пострадали от падения веток и деревьев. Таковы последствия ураганного ветра, разрушения от которого энергетики и коммунальные службы устраняют до сих пор.

Еще днем в понедельник термометры показывали на полуострове до 23 градусов. Но эта аномально высокая для конца ноября температура отчасти и стала причиной столкновения в атмосфере теплых и холодных воздушных масс. К вечеру ветер разогнался в некоторых районах до 35 метров в секунду, снося рекламные щиты, ситилайты, вырывая с корнями деревья. На трассе Симферополь - Алушта из-за повреждения контактной сети остановился электротранспорт и пассажиров 11 машин пришлось отвозить до пунктов назначения автобусами.

Аэропорт Симферополя, как ни странно, даже при самых сильных порывах ветра - а он достигал в столице Крыма 26 метров в секунду - работал в штатном режиме. Правда, некоторым пассажирам пришлось пережить далеко не самые приятные минуты в жизни.

- Если бы я знал, что будет в воздухе! - описывает свои эмоции депутат Симферопольского горсовета Дилявер Кайданов. - Можно сказать, что родился во второй раз. Самолет почти переворачивало. А через 10 минут полета он заскрипел и даже временами просто падал, а двигатели начали работать с перебоями, и это длилось около часа. Это было так страшно, что я успел написать жене, что всех люблю...

А вот движение судов в Керченском проливе было полностью остановлено. На севере, в Азовском море, скопилось в ожидании лоцманской проводки 119 судов, а на юге - 39. Накануне утром они смогли продолжить движение.

Тем временем в Ялте во время шторма пострадали шесть судов. А вот парусно-моторная яхта "Славия" затонула на глубине около четырех метров.

Более всего от сильного ветра пострадали энергообъекты и линии электропередачи полуострова. Временно были обесточены 450 трансформаторных подстанций 6-10 киловольт и две линии электропередачи 110 киловольт в Белогорском, Симферопольском, Бахчисарайском и Советском районах. Всю ночь и вчерашний день над устранением последствий стихии работали 276 специалистов "Крымэнерго" - 104 оперативно-выездные бригады. Еще большие ресурсы задействовало МЧС - 2463 человека и 799 единиц техники. Но к 12 часам вторника 4000 человек все еще оставались без электричества.

Пострадали жилье и объекты социальной инфраструктуры. Например, в феодосийском поселке Орджоникидзе навес из металлопрофиля, установленный на пляже, опрокинулся и разбил балясины и скамейки набережной. В селе Тенистое Бахчисарайского района у детского сада снесло крышу. А в Симферополе ветер повредил кровли в трех школах и одном детском саду. Кроме того, на территории четырех школ и одного детсада повалены деревья. Крыши также повреждены в Симферопольском техникуме железнодорожного транспорта и в Эколого-биологическом центре.

Движение судов в Керченском проливе было полностью остановлено. На севере скопилось в ожидании лоцманской проводки 119 судов, а на юге - 39

Не обошлось, к сожалению, без пострадавших. По данным Минздрава РК, три травмированных человека доставлены в клинику ФМБА России в Ялте и двое - в Симферопольскую клиническую больницу N 6.

На момент сдачи этого номера "РГ" в печать на Крым надвигается новая волна непогоды.

МЧС

Сейчас на контроле МЧС - прохождение опасных и неблагоприятных метеоявлений на территории 59 регионов. В Новгородской и Псковской областях электроснабжение уже нарушено в более чем 760 населенных пунктах. Восстановительные работы там планировалось завершить вечером вчерашнего дня.

Нарушение энергоснабжения в этих двух регионах произошло в результате налипания снега на провода и падения деревьев. Также частично оказалось нарушено транспортное сообщение в Мурманской области и Красноярском крае из-за гололедицы. Эти аварии не стали неожиданностью, так как заранее были предусмотрены в предыдущем оперативном прогнозе.

"На текущей неделе ожидается выход очередного циклона на территорию Дальневосточного федерального округа с траекторией предыдущего и с осадками смешанной фазы до 65 миллиметров в сутки и порывами ветра до 40 метров в секунду. Прогнозируются нарушения в работе систем жизнеобеспечения населения во всех субъектах округа, за исключением Забайкальского края и Республики Бурятия. Из-за налипания снега на провода прогнозируется нарушение энергоснабжения в Ленинградской, Псковской, Новгородской, Вологодской и Тверской областях". Вот таким обновленным прогнозом поделились в МЧС.

В зимний период сложная обстановка, связанная с нарушением водо-, тепло-, энергоснабжения населения и судоходства во время навигации, может сложиться также в западных улусах Якутии из-за низкой наполняемости Вилюйской ГЭС. Там запасы гидроресурсов составляют около 70 процентов от нормы.

"Приток воды к этому гидроузлу из-за недостаточного количества осадков в текущем году оказался значительно ниже среднемноголетних значений", - сообщили в МЧС.

Подготовил Тимофей Борисов

Взгляд из Европы

Губернатор Стамбула Али Ерликая отменил 30 ноября занятия в местных школах из-за урагана, который накануне обрушился на город. Кроме того, из сотрудников госучреждений от работы освободили беременных женщин и инвалидов, передает РИА Новости. Жертвами стихии в Турции стали уже пять человек - четверо в Стамбуле и еще один в провинции Зонгулдак. Один из погибших - иностранец, сообщают местные СМИ. В списке - две женщины и ребенок. Все они были придавлены обломками крыш, которые буквально срывало с домов. Число пострадавших выросло до 38 человек. Из-за сильного ветра был приостановлен проход судов через Босфор, несколько рыболовецких лодок затонуло прямо в порту. Самолеты Турецких авиалиний не смогли приземлиться в стамбульском аэропорту, диспетчеры перенаправили их в Анкару и Измир. Кроме того, затопило автотрассы, где произошло полторы тысячи аварий.

В Стамбуле ураган повалил башню с часами. Фото: 1tv.ru

Европа также оказалась во власти шторма "Арвен". Из-за него север Испании сначала засыпало снегом, а затем затопило. Так, в Алаве - одной из трех провинций Страны басков - на улицы пришлось выгонять снегоуборочную технику. А вот в провинции Кантабрия из-за мощных ливней из берегов вышли реки. Рабочих одной из местных фабрик пришлось эвакуировать на лодках. Автомобилисты зачастую не могли самостоятельно выбраться из машин. Наводнения затронули также северо-восток Каталонии и центральную часть страны в районе Мадрида. В нескольких районах центральной и южной Италии объявили "оранжевый" уровень угрозы из-за метеоусловий, передает Euronews.

Во власть того же "Арвена" попали Британские острова. Особенно пострадал север королевства - Шотландия и Северная Ирландия. От разгула стихии погибли три человека - на них упали вырванные с корнем деревья. Очевидцы рассказывают, как по воздуху летали куски крыш и черепицы. Без электричества остались более 240 тысяч домовладений, сообщает BBC. В шотландском Абердиншире снегом засыпало поезд, пассажирам пришлось провести внутри 17 часов - прямо в духе "Восточного экспресса" Агаты Кристи. Героями классического английского детектива смогли почувствовать себя и шесть десятков гостей старинного трактира на севере Англии.

Из-за обильного снегопада, оборвавшего линии электропередачи и засыпавшего дороги, посетители и музыканты на три ночи застряли в каменных стенах дома XVII столетия на высоте более пятисот метров над уровнем моря.

Подготовила Екатерина Забродина

В Испании водители откапывают машины после снегопада. Фото: EPA