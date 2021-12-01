Крымчане рассказали, легко ли получить медотвод от прививки

Сколько медотводов от вакцинации против COVID-19 выдано в Крыму, неизвестно. Как пояснили "РГ" в министерстве здравоохранения РК, медорганизации не ведут такой статистики. Вместе с тем, крымчане жалуются, что вынуждены неделями обивать пороги поликлиник, чтобы стать обладателем заветной справки. И далеко не всем это удается.

Согласно порядку проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19 Минздрава РФ, для каждой из зарегистрированных в России вакцин ("Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона", "ЭпиВакКорона-Н" и "КовиВак") есть свой перечень противопоказаний. Общее у всех - гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, возраст до 18 лет. Беременных и кормящих матерей прививают только "Спутником V". При хроническом заболевании печени и почек, эндокринных заболеваниях, эпилепсии, иммунодефиците, онкологии требуется консультация профильного специалиста.

Как пояснила заместитель председателя Совета министров РК - министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская, для получения медотвода нужно обратиться к участковому врачу либо к специалисту, у которого человек находится на диспансерном учете. Этот документ подписывает главврач или его заместитель, он заверяется печатью медорганизации. Медотвод может быть временный и вечный.

На медицинской карте жительницы Симферополя Лидии красным цветом с тремя восклицательными знаками написано: "Поливалентная аллергия на лекарственные препараты". Есть у нее и заключение иммунологической комиссии от 2005 года, которое гласит: "Профилактические прививки противопоказаны постоянно". Но и с такими весомыми аргументами девушка не может получить медотвод от вакцинации.

- У меня поливалентная аллергия с тяжелейшим состоянием в анамнезе. В списке противопоказаний к вакцинации этот диагноз идет первым. Этот вид аллергии тем плох, что никогда не знаешь, на что может возникнуть реакция. Поэтому я стараюсь не употреблять незнакомые продукты, не использовать незнакомую косметику. Места, где много цветов, избегаю, бытовой химией не пользуюсь, - рассказывает Лидия.

С этим диагнозом даже некоторые стоматологи отказываются ее принимать: отправляют в отделение челюстно-лицевой хирургии больницы Семашко, где есть бригада реаниматологов.

Лидия записалась к терапевту в свою поликлинику. Врач пообещал, что, если она принесет свежую справку от специалиста, получит медотвод. Далее был поход к лечащему врачу-аллергологу в частную клинику, где она наблюдается. Лидия получила справку с подтверждением диагноза и рекомендацией выдать ей постоянный медотвод от вакцинации. В поликлинике ее направили на врачебно-консультационную комиссию (ВКК), а там медотвод не дали, аргументируя тем, что необходима справка аллерголога из государственной медорганизации. Но у них в поликлинике такого нет, поэтому дали направление в республиканскую больницу Семашко. К этому специалисту попасть не так просто - запись на несколько недель вперед.

- Хождения по поликлиникам заняли почти месяц. Посмотрим, что мне скажет государственный аллерголог, который увидит меня впервые в жизни, в отличие от моего лечащего врача, - говорит Лидия.

Настроена девушка решительно, если понадобится, готова отстаивать свои права в суде.

Ольга уже полтора месяца обивает пороги медучреждений, чтобы получить медотвод. В детстве из-за перитонита, вызванного острым аппендицитом, ей понадобилось переливание крови, а спустя много лет она случайно узнала, что у нее гепатит С. При регулярном обследовании и соблюдении рекомендаций врачей с этим заболеванием можно вести полноценную жизнь.

- Знаю, что в Крыму люди с таким же диагнозом получили медотвод после заключения врача-иммунолога, - говорит Ольга.

Девушку терапевт направила не к иммунологу, а к гастроэнтерологу. Врач дал направление на дорогостоящие анализы, часть из них она сделала бесплатно по полису ОМС. Во всей этой ситуации Ольга видит плюс для людей с хроническими заболеваниями в том смысле, что они для получения медотвода могут проверить состояние здоровья и провести многие исследования бесплатно.

- Гастроэнтеролог посчитала, что оснований для медотвода нет, поскольку не обнаружены нарушения в работе печени. На мой вопрос, есть ли гарантии, что после вакцинации не наступят ухудшения, например, исключен ли цирроз печени, врач ответить не смогла, - рассказывает Ольга.

Теперь она попытается получить направление на консультацию к иммунологу.

По словам Ольги, ее знакомые с таким же заболеванием разделились на два лагеря. Одни стремятся оформить медотвод, а другие добровольно вакцинируются.

А вот жительница Симферополя Наталья без особых проблем получила постоянный медотвод в феврале 2021 года, когда только начиналась массовая вакцинация.

- У меня гепатит В, на фоне этого заболевания снижен иммунитет. Для оформления медотвода я сдала все анализы, прошла всех специалистов, семь врачей подписали документ, - рассказывает Наталья.

Получение медотвода - только первый шаг. Ведь этот документ не дает возможности посещать заведения общественного питания и торговые центры без ПЦР-теста. Но его наличие уже позволяет не быть отстраненным от работы.

Мнение

Анатолий Кубышкин, проректор по научной деятельности КФУ, доктор медицинских наук, профессор:

- Думаю, до семи процентов населения могут иметь противопоказания к вакцинам. Если, например, у человека серьезное проявление аллергии, то ему необходимо проконсультироваться со своим лечащим врачом. А если аллергик даже не обращается к врачам и не состоит на учете, то чего ему бояться? Каждый сам должен принять решение, ведь осложнения после COVID-19 могут быть серьезными для всех, в том числе и для людей с хроническими заболеваниями.

Но есть такой момент: те, кто переболел, но официально не был зарегистрирован как больной - не обращался в поликлинику, а уровень антител у него высокий, допустим, 2000 единиц по международной системе BAU - не могут получить QR-код. Я считаю, что такие люди имеют право на временный (на полгода) медотвод. В научных кругах идут споры: какой уровень антител считать достаточным для получения QR-кода.

Официально

По словам главного внештатного специалиста по акушерству и гинекологии Минздрава РК, главного врача Симферопольского клинического роддома N1" Дмитрия Беглицэ, вакцинация беременных женщин от COVID-19 является основным способом профилактики тяжелой формы заболевания и не оказывает побочных действий на течение беременности и здоровье новорожденных. Он отмечает, что период беременности исключен из перечня противопоказаний к вакцине "Спутник V". Более того, методические рекомендации Минздрава России о проведении вакцинации гласят, что беременным женщинам с 22 недели следует сделать прививку.

Всем ВИЧ-инфицированным пациентам вне зависимости от схемы антиретровирусной терапии, уровня иммунного статуса и (или) вирусной нагрузки следует пройти вакцинацию. Об этом заявила главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечению ВИЧ-инфекций Минздрава РК Татьяна Богатырева. По ее словам, такие больные являются особо уязвимой группой. Тяжело переболеть COVID-19 рискуют пациенты с глубоким иммунодефицитом (CD4+ менее 50 кл/мкл), а также с сопутствующими хроническими заболеваниями. Поэтому для них вакцинация является важнейшей превентивной мерой.

При этом специалист уточняет, что отложить вакцинацию могут пациенты, только начинающие антиретровирусную терапию. В таких случаях пройти иммунизацию против COVID-19 рекомендуется спустя четыре недели от начала приема антиретровирусных препаратов. Перед вакцинацией пациенту необходимо обязательно указать наличие ВИЧ-статуса в заполняемой перед прививкой анкете. Если же врач в процессе допуска к вакцинации выявит клинические противопоказания, например, признаки иммунодефицитного состояния, то такого пациента направят на консультацию в ГБУЗ РК "Центр профилактики и борьбы со СПИДом" для уточнения возможности и сроков проведения вакцинации.

Кстати

На базе ГАУЗ РК "Республиканская больница восстановительного лечения "Черные воды" работает отделение медицинской реабилитации для пациентов, переболевших COVID-19, на 30 коек. Курс реабилитации рассчитан на 14 дней. Спецкомиссия оценивает состояние человека, а затем терапевт, психолог, инструктор по лечебной физкультуре и другие специалисты составляют индивидуальную программу реабилитации. Помимо поддерживающей медикаментозной терапии, в нее входят лечебная физкультура, дыхательная гимнастика и определенный перечень физиотерапевтических процедур.