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01.12.2021 16:57
Рубрика: Власть

Кубань представит более 50 проектов для участия в Российском инвестфоруме в Сочи

Текст: Виктория Королева (Краснодарский край)
Край активно готовится к участию в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Это крупнейшее деловое событие, где регион представит бизнес-сообществу инвестиционный потенциал региона.
Фото: Пресс-служба администрации Кубани Фото: Пресс-служба администрации Кубани
Фото: Пресс-служба администрации Кубани

До конца декабря совместно с муниципалитетами будут отобраны перспективные проекты. Уже подготовили более 50.

Фото: Пресс-служба администрации Кубани
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Экспозиция региона будет посвящена реализации национальных целей развития России до 2030 года. Сейчас профильные ведомства разрабатывают общую концепцию стенда.

Российский инвестиционный форум проведут с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории Сириус.

Российский инвестиционный форум - одно из крупнейших бизнес-событий. В 2019 году мероприятие посетили больше 8 тысяч человек, представляющих 65 стран мира и 84 региона РФ.

В 2019 году Краснодарский край заключил на РИФ 228 соглашений на 298 миллиардов рублей.В 2018 году заключено 190 соглашений на общую сумму 223 млрд рублей.Это мероприятие позволяет формировать и продвигать экономический и инвестиционный потенциал Краснодарского края за его пределами.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодарский край: стратегия роста

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