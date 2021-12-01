Кубань представит более 50 проектов для участия в Российском инвестфоруме в Сочи

Край активно готовится к участию в Российском инвестиционном форуме в Сочи. Это крупнейшее деловое событие, где регион представит бизнес-сообществу инвестиционный потенциал региона.

До конца декабря совместно с муниципалитетами будут отобраны перспективные проекты. Уже подготовили более 50.

Экспозиция региона будет посвящена реализации национальных целей развития России до 2030 года. Сейчас профильные ведомства разрабатывают общую концепцию стенда.

Российский инвестиционный форум проведут с 17 по 19 февраля 2022 года на площадке федеральной территории Сириус.

Российский инвестиционный форум - одно из крупнейших бизнес-событий. В 2019 году мероприятие посетили больше 8 тысяч человек, представляющих 65 стран мира и 84 региона РФ.

В 2019 году Краснодарский край заключил на РИФ 228 соглашений на 298 миллиардов рублей.В 2018 году заключено 190 соглашений на общую сумму 223 млрд рублей.Это мероприятие позволяет формировать и продвигать экономический и инвестиционный потенциал Краснодарского края за его пределами.