Лучшие самбисты мира поборются в Сочи за Кубок Союзного государства

5 декабря в Сочи на площадке "Сириус Арена" пройдет ежегодное международное спортивное соревнование "Кубок Союзного государства Беларуси и России по самбо". Среди основных организаторов - Ассоциация спортсменов "МЫ РОДОМ ИЗ САМБО" при поддержке Международной и Всероссийской федераций самбо. В торжественных мероприятиях, приуроченных к Кубку, планирует принять участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

В Кубке участвуют шестнадцать сильнейших спортсменов мира по персональному приглашению в абсолютной весовой категории. Ожидается присутствие почетных гостей - это заслуженные мастера спорта СССР, заслуженные тренеры СССР, из России, Беларуси, Украины и других бывших республик СССР, представители министерства спорта России, а также молодые самбисты Краснодарского края. В преддверии Кубка пройдут встречи юных самбистов с легендами самбо. Заслуженные мастера проведут мастер-классы и расскажут об истории самбо учащимся школ и детям с ограниченными возможностями, а в рамках Кубка пройдет "автограф" и фотосессия.

Напомним, что впервые Кубок Союзного государства по самбо прошел в 2018 году, а в 2019 году он был посвящен 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства. Как обычно, вход на соревнование бесплатный.