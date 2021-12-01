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Рубрика: Власть

На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных

На юге России начались учения, в которых участвуют более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений.

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости
Командующий войсками ЮВО рассказал о новой тактике

Как сообщает агентство "Интерфакс", речь идет о зимнем периоде обучения в полевых условиях. Около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа переброшены на общевойсковые полигоны, которых 30. Личный состав разместят в автономных полевых лагерях. Часть подразделений начнут занятия в пунктах постоянной дислокации.

Впервые учения начались на полигоне "Нестеровский" в Ингушетии и на полигоне "Даниловский" в Волгоградской области.

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