На юге России начались учения с участием более 10 тысяч военных

На юге России начались учения, в которых участвуют более 10 тысяч военнослужащих мотострелковых соединений.

Как сообщает агентство "Интерфакс", речь идет о зимнем периоде обучения в полевых условиях. Около трети подразделений всех соединений и воинских частей Южного военного округа переброшены на общевойсковые полигоны, которых 30. Личный состав разместят в автономных полевых лагерях. Часть подразделений начнут занятия в пунктах постоянной дислокации.

Впервые учения начались на полигоне "Нестеровский" в Ингушетии и на полигоне "Даниловский" в Волгоградской области.