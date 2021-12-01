Население Краснодарского края выросло до 7,1 млн человек

В Краснодарском крае сейчас проживает более 7,1 миллиона человек.

Такие предварительные итоги Всероссийской переписи населения объявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе "Прямой линии" с ответами на вопросы местных жителей.

- Предварительно в крае проживают 7 миллионов 130 тысяч человек. Из них в Краснодаре сосредоточено миллион 650 тысяч, - рассказал Кондратьев. - Остановить миграцию мы не можем, это право граждан нашей страны приехать к нам. Но мы обязаны создать для них комфортные условия жизни. Поэтому сегодня есть требования к комплексной застройке. Нельзя строить без социальных объектов - школ, детских садов, поликлиник, парковок, скверов.

Кстати

Первые официальные итоги Всероссийской переписи населения сообщат в январе 2022 года. Но уже сейчас Росстат зафиксировал рост жителей в пяти регионах, в число которых попал и Краснодарский край. По итогам предыдущей переписи 2010 года население Кубани составляло 5,2 миллиона человек.