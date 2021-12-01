В Краснодарском крае на борьбу с COVID-19 потратили 17 млрд рублей

С начала пандемии COVID-19 и до сегодняшнего дня в Краснодарском крае на борьбу с болезнью и ее последствиями направлено почти 17 миллиардов рублей. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев в ходе "Прямой линии" с ответами на вопросы местных жителей.

- Пандемия стала серьезным испытанием для всей страны и регионов. В прошлом году нам пришлось прибегнуть к серьезным ограничениям, чтобы не допустить распространения инфекции. Это значительно ударило по экономике. Не думаю, что вновь стоит испытывать малый и средний бизнес новыми ограничениями, - отметил глава региона.

Большая часть направленных на борьбу с коронавирусом средств поступили из федерального бюджета - 12,9 миллиарда рублей. Еще порядка четырех миллиардов выделены из краевого бюджета. Деньги пошли на переоснащение медучреждений, закупку лекарств и медицинского кислорода, поставку вакцин и средств индивидуальной защиты.

По словам Кондратьева, чтобы спасти здоровье и жизни людей есть лишь один выход - достижение коллективного иммунитета. До этого необходимо делать все для сохранения темпов вакцинации и введения QR-кодов.

"Прямая линия", которая началась 1 декабря в 12 часов дня, стала первой для Вениамина Кондратьева. Он занимает пост губернатора края с 22 сентября 2015 года. Центр управления регионом собрал для "Прямой линии" около 15 тысяч вопросов, на которые глава Кубани ответит в прямом эфире.