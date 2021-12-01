Пять кубанских предприятий будут повышать производительность труда онлайн

Цифровую трансформацию бизнеса обсудили в Краснодаре. Встречу с руководителями предприятий - участников национального проекта "Производительность труда" провели на площадке "Точки кипения Hi-tech".

Благодаря активной позиции регионального министерства экономики и руководителей предприятий - участников нацпроекта половина компаний, заявленных в пилотный поток проекта, имеют кубанскую прописку. В "Цифровой экосистеме производительности" охрана труда объединена с производительностью, мы видим большую перспективу в развитии этого направления в рамках национального проекта.

В министерстве экономики Краснодарского края отметили, что в крае прорабатывают механизмы финансовой поддержки предприятий, переходящих на цифровую платформу. Это участники нацпроекта: "АС-Строй", "Лига-Пак", "Пищтех", НПК "ПАНХ", "Горница".

- Это серьезный инструмент развития бизнеса, который даст возможность компаниям внедрять бережливые технологии быстрее и эффективнее. Цифровая экосистема позволит снизить барьеры доступности наилучших онлайн-решений за счет уменьшения сроков внедрения, стоимости владения и снижения зависимости от наличия необходимых специалистов, - отметили в министерстве.

Цифровая экосистема позволит приступить к изменениям без рискованных экспериментов на реальном производстве. Кроме того, предприятия получат доступ к широкому кругу отечественных цифровых решений, типовых бизнес-ситуаций по повышению выручки, снижению издержек и управлению загрузкой производственного оборудования и персонала.

- Сегодня есть важные предпосылки, подталкивающие бизнес к переходу от автоматизации к цифровизации. 52 процента систем, используемых в компаниях, уже устарели. Например, даже системы электронного документооборота, в которых достаточно простые технологии, сегодня используют всего 30 процентов компаний, - сказал гендиректор АНО "Цифровые технологии производительности" Павел Христенко.

Краснодарский край реализует нацпроект "Производительность труда" с 2018 года. На сегодня уже более 160 предприятий региона внедряют бережливые технологии. К концу 2024 года в проект планируют вовлечь 248 кубанских компаний.