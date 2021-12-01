Под Ростовом в тройном ДТП погибли три человека

В Ростовской области в столкновении трех легковых автомобилей погибло три человека, в том числе маленький ребенок. Еще один человек пострадал и госпитализирован.

Как сообщили в управлении ГИБДД региона, авария произошла на 8-м километре автодороги "Северный обход Ростова-на-Дону".

"По предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover, завершая маневр обгона, допустил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Accent. Затем машина врезалась в ВАЗ-2115", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибло три человека: водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2115, в том числе маленький ребенок.

По факту аварии проводится проверка. На месте ЧП работает оперативная бригада.