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01.12.2021 19:17
Рубрика: Происшествия

Под Ростовом в тройном ДТП погибли три человека

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области в столкновении трех легковых автомобилей погибло три человека, в том числе маленький ребенок. Еще один человек пострадал и госпитализирован.

Фото: УМВД по Брянской области
В ДТП с микроавтобусом под Брянском один человек погиб, двое ранены

Как сообщили в управлении ГИБДД региона, авария произошла на 8-м километре автодороги "Северный обход Ростова-на-Дону".

"По предварительным данным, водитель автомобиля Range Rover, завершая маневр обгона, допустил касательное столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Hyundai Accent. Затем машина врезалась в ВАЗ-2115", - сообщили в ведомстве.

В результате ДТП погибло три человека: водитель и два пассажира автомобиля ВАЗ-2115, в том числе маленький ребенок.

По факту аварии проводится проверка. На месте ЧП работает оперативная бригада.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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