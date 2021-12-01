Рассекречены протоколы допросов фашистского генерала Йенеке в Крыму

В рамках проекта "Без срока давности" УФСБ по Крыму и Севастополю продолжает обнародовать ранее неизвестные документы о различных периодах Великой Отечественной войны. Стали доступны протоколы допросов командующего 17-й армией вермахта Эрвина Йенеке. С 15 октября 1943 года и до 30 апреля 1944 года он командовал оккупационными частями в Крыму, уже отрезанном Красной армией от материка. Как немцы пытались взорвать партизан с помощью ацетилена, сколько оккупанты вывезли из Крыма табака, каракулевых овец и хлопка, а также какие ценности похитил в Воронцовском дворце лично Йенеке, рассказываем в материале "РГ".

Как в Варшаве не вышло

В октябре 1943 года Йенеке получил приказ уничтожить партизан, укрывавшихся в керченских каменоломнях. Они тянутся 15 километров под землей, есть десятки выходов на поверхность. Партизанам удавалось ускользать от карателей.

Командующий операцией в Керчи Алмендингер для уничтожения укрывшихся в каменоломнях помимо подчиненных ему подразделений получил в распоряжение части 3-й румынской горно-стрелковой дивизии. Когда и этого оказалось недостаточно, их усилили ротой саперов 1-го румынского горно-стрелкового корпуса.

"Все предпринятые нами попытки выгнать партизан из каменоломен не увенчались успехом, - признался на допросе Йенеке. - Румыны пытались взорвать все входы в подземелья, но партизаны все время находили новые и продолжали действовать против нас".

Фашисты ожидали высадки советского десанта и опасались, что морские пехотинцы смогут соединиться с партизанами в районе Баксы. Поэтому зимой 1943-1944 годов в Керчь прибыло подразделение специалистов применения боевых газов. Вместе с ними в Крым доставили баллоны и оборудование нагнетания. Газ начали закачивать в пещеры. При этом фашисты знали, что в каменоломнях скрывается множество жителей окрестных деревень, в том числе женщин и детей.

"Газ назывался ацетилен, - пояснил Йенеке. - В соответствующей концентрации, будучи выпущенным в пещеру, при соединении с воздухом он должен был взорваться. Ввиду того, что снаружи мы точно не могли определить кубатуру пещер, взрыв нужной силы не произошел".

Немецким саперам удалось разрушить лишь еще один вход в подземелье, но сами каменоломни, скрывавшие партизан, уцелели. Позже генерал саперных войск 17-й армии Брукман рассказал Йенеке, что ацетилен немцы намеревались применить для прорыва линии Мажино во Франции и с успехом применяли против поляков в канализационной сети Варшавы. Саперы объяснили провал операции в Керчи тем, что для подрыва нужно создать концентрацию ацетилена на уровне 70-80 процентов, а удалось достичь лишь 18-ти.

"Эта операция не дала желаемых результатов. Принужденные к выходу на поверхность более 300 женщин и детей были снова загнаны нами в каменоломни с целью добиться выхода всех находившихся там людей, - рассказывал Йенеке. - Однако и после этого снова вышли только женщины и дети, а основное ядро партизан продолжало оказывать нам сопротивление".

Это был не первый случай применения фашистами боевых газов против керченских партизан. В 1942 году они уже травили защитников Аджимушкайских каменоломен. Обе эти операции держались в строжайшем секрете.

"Совершенно понятно, что состав этого газа держался в строгой тайне, так как применение означало начало газовой войны, и, как мне известно, находившийся в моем распоряжении старший лейтенант - командир особой саперной команды за разглашение операции по применению газа был предан суду по возвращении в Германию", - сказал на допросе Йенеке.

Беспощаден к подпольщикам

На одном из допросов следователи процитировали Йенеке номер газеты "Голос Крыма" (выходила под контролем оккупантов) от 12 января 1944 года, в котором сообщалось, что в результате спецоперации в Крымских горах были убиты 1200 партизан и еще 2856 взяты в плен. На это немецкий генерал ответил, что это фальшивые данные, публиковавшиеся в пропагандистских целях.

Зато Йенеке припомнил, как по доносу румынского агента в Симферополе была разоблачена подпольная организация из 56 человек, занимавшаяся саботажем в немецких учреждениях. При задержании некоторые члены ее покончили с собой, остальных расстреляли. В конце 1943-го - начале 1944 года на железной дороге раскрыли другую подпольную организацию во главе с начальником управления железных дорог, занимавшуюся диверсиями.

Вспомнил Йенеке и о 16 актерах из группы "Сокол", расстрелянных по его приказу. Генерал также рассказал следователям, как расстрелял русского доктора, лечившего партизан в немецком военном госпитале и городской поликлинике. Когда врача арестовали, к нему обратилась группа его коллег с просьбой о помиловании. Но врача все равно расстреляли. Немецкий генерал признался, что к подпольщикам он был даже более беспощаден, чем к партизанам, поскольку считал, что они на службе у оккупационных властей.

Семь предметов из дворца

При отступлении из Крыма немцы придерживались все той же тактики выжженной земли, что и повсюду на советских территориях. По оценкам самого Йенеке, помимо собственных войск и союзников, фашисты вывезли из Крыма около 60 тысяч человек. Это были трудоспособные военнопленные, заключенные из рабочих лагерей и пособники фашистов, боявшиеся мести.

"Люди, которые работали на нас, боясь ответственности перед советскими властями, платили золотом за самолет, чтобы выехать из Крыма", - рассказал на допросе пленный генерал.

Как только немецкие войска в Крыму были отрезаны Красной армией от материка, с полуострова начали вывоз всех материальных ценностей. Среди прочего, как признался Йенеке, немцы вывезли в Германию около 500 тонн качественного крымского табака, три стада каракулевых овец общей численностью 750 голов и весь урожай хлопка 1943 года. Культурные ценности, уверял бывший командующий 17-й армии вермахта, вывезли из Крыма еще до него, а в его руки попала лишь малая их часть.

Прибыв в Керчь осенью 1943 года, Йенеке осмотрел местные достопримечательности. Директора городского музея генерал застал упаковывающим ящики. По приказу Розенберга все ценности вывозили в порт Феодосии. В воронцовском музее директор показал ему пустые места на стенах, висевшие там картины также были вывезены.

"Весной 1944 года через майора Виарда из отдела Т-3 я получил приказ о передаче румынскому военному министру семи музейных редкостей из дворца Воронцова, - подтвердил Йенеке. - Выполняя это указание, мною было передано в Симферополе генералу Швабу несколько книг на древнем румынском языке, кинжалы с древними румынскими надписями и две вышитые картины, изображающие персидского шаха с женой".

Все эти факты были учтены в обвинительном заключении, предъявленном Йенеке на суде в Севастополе осенью 1947 года.

Справка "РГ"

Эрвин Густав Йенеке - генерал-полковник вермахта, 1 июня 1943 года назначен командующим 17-й полевой армией. С ноября 1943 года - командующий войсками вермахта в Крыму и на Кавказе. 11 июня 1945 года его арестовали советские войска в деревне Нидершене у города Фрейберг при попытке перейти в американскую зону оккупации. Скрывался под именем Антона Гердеса (фамилия супруги генерала) - служащего автопарка в Дрездене. 23 ноября 1947 года военным трибуналом Черноморского флота в Севастополе приговорен к 25 годам заключения. 12 октября 1955 года был передан властям ФРГ как неамнистированный преступник и освобожден. Жил в Кельне, где скончался 3 июля 1960 года.

Из постановления о предъявлении обвинения командующему 17-й немецкой армией генерал-полковнику Йенеке Эрвину Густаву:

"Актом Чрезвычайной государственной комиссии установлено, что в Крыму фашисты убили 47233 военнопленных и 85447 советских граждан угнали в немецкое рабство. Общий ущерб, нанесенный немецкими захватчиками гражданам, колхозам, общественным организациям, предприятиям и учреждениям Крыма определен в сумме 14 267 414 400 рублей".