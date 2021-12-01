С пенсионера в Ростовской области требуют трудовую за годы войны

Чтобы получить удостоверение труженика тыла, 90-летний пенсионер должен предоставить трудовую книжку военных лет

Житель станицы Багаевской Александр Васильевич Жмак в 2012 году вышел на заслуженную пенсию. А через год получил уведомление начальника местного Пенсионного фонда о том, что ему назначено повышение пенсии как труженику тыла - есть об этом указ президента РФ от 10 декабря 1993 года N 2123. Повышение на 436 рублей 15 копеек, но и то деньги.

"Об этом я узнал благодаря письму только в 2012-м. И подумал - раз я получаю пенсию как труженик тыла, значит и удостоверение положено", - рассказывает начало многолетней истории Александр Васильевич.

Пожилой человек отправился в управление социальной защиты Багаевского района. Но его начальница заявила, что впервые слышит об этом указе. Подготовленный Жмак вытащил из своей папки копию указа. Тогда чиновница заявила, что в документе нет указания о выдаче удостоверения. В тех же инструкциях, которыми руководствуется она, полагается выдавать удостоверение ветерана войны (труженики тыла с 2003 года приравнены к ним) только на основании трудовых книжек, выданных во время войны с 1941 по 1945 год.

Жмак после этой встречи в органе социальной защиты слег с инсультом и почти месяц пролежал в больнице. Встав на ноги, написал заявление в суд. Рассмотрение все переносилось, в итоге Александр Васильевич забрал его и уехал из станицы в Ростов.

- В октябре 2015 года я обратился к начальнику Ворошиловского отдела социальной защиты. Но ответ получил такой же, как и раньше: "В вашем выплатном деле нет документов, подтверждающих работу в период Великой Отечественной войны". Но как это сопоставить с тем, что в ПФ Ворошиловского района есть документ в моем пенсионном деле, где сделана запись: "Вы получаете в соответствии с указом президента РФ N 2123 повышение пенсии как труженик тыла"? - спрашивает пенсионер.

Поход в суд ничего не дал, пенсионеру отказали "в полном объеме". Но он продолжил бороться, призвав в свидетели сестру Н.В. Евстигнееву (Жмак), которая подтвердила проживание и работу вместе с ней 10-летнего мальчишки Саши Жмака в совхозе Ефремкино Хакасской автономной области во время войны. Но это никак не впечатлило суд, и дело отправилось в архив.

Поход в суд ничего не дал, пенсионеру отказали "в полном объеме". Но он продолжил бороться...

В этом году Александру Васильевичу исполнилось уже 90 лет. В мае он написал жалобу министру труда и социального развития Ростовской области. Подробно рассказал, как жил со старшей сестрой в совхозе, как там работали. "Но нам не выдавали трудовых книжек". За эти годы Жмак перелопатил множество документов и нашел такой: "Правительство СССР в 1975 году приняло постановление о введении трудовых книжек работникам совхозов и колхозов. До этого времени и тем более во время войны никаких трудовых книжек у них не было". А вот что говорилось в указе президента РФ Ельцина от 10 декабря 1993 года N 2123 "О повышении пенсии в соответствии с пунктом "ж" статьи 110 Закона РСФСР "О государственных пенсиях в РСФСР" гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г.": "...учитывая, что в этот период к труду привлекались несовершеннолетние граждане, работа которых не всегда документально оформлялась... постановляю повышение пенсии... гражданам, родившимся до 31 декабря 1931 г. включительно, производить без истребования доказательств времени работы...". Этот указ вступил в действие 1 января 1994 года.

Александр Жмак получил первую трудовую книжку после службы в Военно-морском флоте СССР. Фото: Репродукция Ларисы Ионовой

Однако чиновники руководствуются инструкцией, утвержденной в 2000 году, по которой удостоверение выдается по обращению граждан на основании трудовых книжек, справок архивных учреждений, подтверждающих работу в тылу с 22 июня 1941-го по 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев.

- Понятно, что приведенный мною указ касался только начисления пенсии и не более, право на льготное удостоверение труженика тыла он не дает. Но почему руководители органов защиты моих прав, министры подходят к моей просьбе формально? - недоумевает Александр Васильевич. - Когда началась война, мне исполнилось 10 с половиной лет, мы с родителями и старшей сестрой жили в совхозе Ефремкино Ширинского района Хакасии. С первых дней в армию забрали всех военнообязанных. В селе остались одни старики и дети. Начинался сенокос, и я с бригадой, которую возглавлял мой отец (ему было 53 года) поехал косить траву для совхозного скота. Так мы работали до окончания сенокоса, затем все приступили к уборке урожая овощей на полях. С ранней весны и до поздней осени - полевые работы и пашня. И так все пять лет. Никаких трудовых книжек, паспортов и денег не было. Первую трудовую книжку я получил в 1952 году, после того как отслужил в Военно-морском флоте и окончил Высшее инженерное морское училище во Владивостоке.

Указ N 2123 не только о том, чтобы повышение пенсии производить без истребования доказательств времени работы, этим указом признавалось, что тружениками тыла являются все граждане, родившиеся до 31 декабря 1931 года, считает пенсионер. Иначе получается, что Пенсионные фонды начисляют повышенную пенсию по указу N 2123, а управления соцзащиты действуют по другой инструкции.

Скорее всего, все чиновники действуют по закону, и действительно по какой-то странной логике наш ветеран получает пенсию как труженик тыла, но удостоверение труженика тыла, дающее право еще на ряд льгот, получить не может. Но задумывались ли те, кто пишет ему как под копирку отказы, как возможно 90-летнему старику доказать факт своей работы в тылу? Ведь, как следует из последнего ответа, присланного Александру Васильевичу Жмаку из министерства труда и социального развития Ростовской области 5 октября 2021 года, по запросу органов социальной защиты еще в сентябре 2015 года из администрации Ширинского района Республики Хакасия приходила информация. В ней говорится: "В связи с тем, что документы архивного фонда N Р-9 Коммунарского совхоза, отделения N 1 Ефремкино на муниципальное хранение поступили только с 1947 года, представить справку о работе Жмака с 1941 по 1945 год не представляется возможным". Нет бумажки - нет и труженика тыла?