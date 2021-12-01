В Краснодаре поваленные ветром деревья прервали движение трамваев

Порывы ветра скоростью свыше 25 метров в секунду в столице Краснодарского края повалили деревья на трамвайные пути и контактную сеть троллейбусов и трамваев. Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодара, специалисты сейчас расчищают пути и восстанавливают движение общественного транспорта.

- С проезжей части дорог города уже убраны пять упавших из-за сильного ветра деревьев. Работы, в частности, уже выполнены по улице 2-й проезд Стасова, 50, улице им. Невкипелого, 31, пересечении улиц Российской и улицы им. Ягодина и других, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Последствия удара стихии устраняют спасатели, сотрудники Центра озеленения и экологии и бригады из трамвайно-троллейбусного управления города.

Сбои в работе общественного транспорта на территории Краснодара остаются, специалисты ее восстанавливают. При этом, в городе продолжает действовать штормовое предупреждение. Сегодня в Краснодаре ожидаются сильные дожди с грозами и усиление ветра до 28 метров в секунду.